ശൈത്യകാലത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യല്ലേ; ചര്മ്മം വരണ്ടതാകും
ശൈത്യകാലത്തിന് ചേര്ന്ന മോയ്ചറെസുകളും ക്രീമുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കു. ചര്മ്മത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കണം. ടോണർ മുതല് ഫൗണ്ടേഷന് വരെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വിധം നോക്കാം.
Published : December 7, 2025 at 2:49 PM IST
നമ്മളില് പലരും മോയ്ചറെസുകളും ക്രീമുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. എന്നാല് സീസണ് അനുസരിച്ച് ഇവ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നമ്മളില് പലര്ക്കും അറിയില്ല. വേനല്ക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവ ശൈത്യകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാന് പാടില്ല. സീസണ് അനുസരിച്ച് ചര്മ്മത്തിലും മാറ്റങ്ങള് കാണപ്പെടുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് ചര്മ്മത്തിലെ അതിവേഗ ബാഷ്പീകരണം തടയേണ്ടത് അത്യവശ്യമാണ്. ഇത് തടയാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ചര്മ്മം വളരെ പെട്ടന്ന് വരണ്ടതാകും.
സീസണ് അനുസരിച്ച് മോയ്ചറൈസറുകളും ക്രീമുകളിലും ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് ചര്മ്മതിന് മൃദുലത നല്കുന്നു. നിങ്ങള് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോണർ മുതല് ഫൗണ്ടേഷന് വരെ മാറ്റണം. തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതലറിയാം.
ലൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ
തണുപ്പ് കാലത്ത് മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജെല് മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ ശൈത്യകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ജെല് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഇവ ശരീരത്തില് നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിനാല് സെറാമൈഡുകളും ഒക്ലൂസീവ്സും അടങ്ങിയ മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇവ ഈര്പ്പം കൂടുതല് നേരം നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്നു.
ക്ലെന്സിങ് നല്കുന്ന ഫേസ് വാഷ്
ഉയർന്ന ഫോം ഫോർമുലകൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളെ അടയ്ക്കാതിരിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ക്രീമി, ഫോമിങ് നോൺ-ഫോം ക്ലെൻസറുകള് മുഖത്തിലെ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാന് സഹായിക്കുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് ചര്മ്മം വരണ്ടതാകാതിരിക്കാന് ക്ലെന്സര് അടങ്ങിയ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക.
ജലാംശമുള്ള സെറം അല്ലെങ്കില് സ്ക്വാലെയ്ൻ എണ്ണ
ശൈത്യകാലത്ത് ലൈറ്റ് സെറം വളരെ വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് സെറങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജലാംശം നിലനില്ക്കുന്ന സെറം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ശൈത്യകാലത്ത് ചര്മ്മം വരണ്ടതാകാതെ തടയുന്നു.
സ്ക്വാലെയ്ൻ എണ്ണകള് ചേര്ന്ന് സെറങ്ങളും ശൈത്യകാലത്ത് ഗുണപ്രദമായതാണ്. ചർമ്മത്തെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. കാരണം ഇത് ആഴത്തിൽ ജലാംശം നൽകുകയും, ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും, ചര്മ്മത്തിൻ്റെ വരൾച്ച തടയാനും സഹായിക്കുന്നു. സ്ക്വാലെയ്ൻ പ്രകൃതിദത്തമായി ഉണ്ടാകുന്ന എണ്ണയാണ്. സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മത്തിന് പോലും അനുയോജ്യവുമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകള്ക്ക് തുല്യമാണ്.
ക്രീം സണ്സ്ക്രീനുകള്
ശൈത്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ചര്മ്മം വരണ്ടതായിരിക്കും. അതിനാല് ജെല് സണ്സ്ക്രീനുകള് ഉപയോഗിച്ചാല് ജെൽ ഫോർമുലകൾ വേഗത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ക്രീം സൺസ്ക്രീനുകൾ ജെല് സണ്സ്ക്രീനിക്കാള് ചര്മ്മത്തില് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചര്മ്മം വരണ്ടതാകാതെ സഹായിക്കുന്നു. ശൈത്യകാലത്തെ നേർത്തതും കടുപ്പമുള്ളതുമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിലും ജലാംശം നിലനിര്ത്തുകയും മികച്ച യുവി സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഹൈഡ്രേറ്റിങ് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷന്
പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ശൈത്യകാലത്ത് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം ഫൗണ്ടേഷനുകള് ചര്മ്മത്തനെ വീണ്ടും വരണ്ടതാക്കുന്നു. ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചര്മ്മത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും മുഖത്ത് ഒരുപാട് നേരം നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മുഖത്ത് ഇവ ഒരു മൃദുലത തരുന്നു. കൂടാതെ ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കാത്തതിനാല് മുഖത്തെ കോശങ്ങളെയും ഇവ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് പോലുള്ള AHA എക്സ്ഫോളിയൻ്റുകള് ശൈത്യകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോള് മുഖത്തെ സ്വഭാവിക ഘടനയില് തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങളെ ഇവ അടയാക്കാനും കാരണമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഠിനമായ ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചര്മ്മം കൂടുതല് വരണ്ടതാക്കും.
ലാക്റ്റിക് ആസിഡും എൻസൈം എക്സ്ഫോളിയൻ്റുകളും കൂടുതൽ മൃദുവായ ഒരു ബദൽ നൽകുന്നു. അതിനാല് ഇവ ചേര്ന്നുള്ള സെറങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും, ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. സെൻസിറ്റീവ് ചര്മ്മത്തിനും ശൈത്യകാലത്ത് ഇവ സഹായിക്കുന്നു.
ലിപ് ഓയിലുകള്
മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കുകള് വരണ്ട ചുണ്ടുകളില് നിന്ന് ഈര്പ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അവ കൂടുതല് വരണ്ടതാക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്നാല് ലിപ് ഓയിലുകള് ചുണ്ടിൻ്റെ പ്രതലം മൃദുവായിരിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിറവും നല്കുന്നു.
എണ്ണ
ലോഷനുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചര്മ്മത്തില് നിന്ന് ജലാംശത്തെ ആഗീരണം ചെയ്യുകയും വരണ്ടതായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് എണ്ണ തേയ്ക്കുന്നത് ചര്മ്മത്തെ മൃദുവാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും തണുത്ത കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്ന ചൊറിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. മുകളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങള് അടങ്ങിയവ ശൈത്യകാലത്തെ ചര്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഉള്പ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ മേക്കപ്പിലും ഉള്പ്പെടുത്താന് ശ്രദ്ധിക്കു. ചര്മ്മം വരണ്ടതാകാതെ മദുലമായി നിലനിര്ത്തുന്നത് ചര്മ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും സഹായിക്കുന്നു.
