വീടുകളില്‍ തെന്നി വീഴുന്നത് നിസാരമായി കാണരുതേ..; തലയിലേല്‍ക്കുന്ന ചെറിയ ക്ഷതം പോലും ജീവനെ ബാധിക്കും,വിശദീകരിച്ച് ന്യൂറോസര്‍ജന്‍

ഇന്ത്യയില്‍ തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധവന്.

TIPS PREVENT DOMESTIC ACCIDENTS HEAD INJURIES RISE OF DOMESTIC HEAD INJURIES INJURIES IN HOMES
Floors and staircases in India not designed with head injury prevention in mind (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 10, 2026 at 6:10 PM IST

റോഡുകളില്‍ അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്താറുണ്ട്. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അപകടങ്ങള്‍ റോഡുകളില്‍ മാത്രമാണെന്ന് കരുതരുത്. വീടുകളിലും നടക്കും.

സ്വന്തം വീടുകളില്‍ തന്നെ വീണ് ചികിത്സ തേടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. എന്നാല്‍ വീഴ്‌ചകളില്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് തലയ്‌ക്ക് ഏല്‍ക്കുന്ന ക്ഷതമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ പരിക്കുകള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും തലയില്‍ ഏല്‍ക്കുന്ന ചെറിയ പരിക്കുകള്‍ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശരിയായ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട്. തലയില്‍ ഏല്‍ക്കുന്ന പരിക്കുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കി ജയ്‌പൂരിലെ സികെ ബിർള ന്യൂറോസർജറി ഡയറക്‌ടർ ഡോ. അമിത് ചക്രബർത്തി.

ഗുരുതരമാണെന്ന് തോന്നാത്ത പരിക്ക്

ഇന്ത്യയിലുടനീളം തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. അമിത് ചക്രബർത്തി പറയുന്നു. “മുമ്പ് റോഡപകടങ്ങളിലാണ് നിരവധിപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ റോഡപകടങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം വീടുകളിലും അപകടങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ച് വരുന്നു. നിരവധി പേരാണ് വീടുകളില്‍ വീണതിന് ചികിത്സ തേടുന്നത്. കുളിമുറിയിൽ വഴുതി വീഴുക, ഗോവണി അല്ലെങ്കിൽ പടിക്കെട്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വീഴുക, വരാന്തയില്‍ വീഴുക എന്നിവ ക്രമേണ വര്‍ധിച്ച് വരുന്നു ” ഡോ. അമിത് പറഞ്ഞു.

വീടിനുള്ളില്‍ ആളുകള്‍ തെന്നി വീഴുന്നുണ്ട്. മറ്റ് രീതിയില്‍ നടന്ന അപകടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആഘാതം കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്‍ പരിക്കിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതലായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാല്‍ തറയിലെ വെള്ളത്തില്‍ തെന്നി വീഴുന്നത് ചെറിയ വീഴ്‌ചയായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാല്‍ ഗുരുതര പരിക്കുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

തെന്നി വീഴുമ്പോള്‍ തലയിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് ഡോ. അമിത് വിശദീകരിക്കുന്നു. "കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തില്‍ പോലും ആന്തരിക രക്തസ്രാവം, തലച്ചോറിൻ്റെ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടിയിലെ ഒടിവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും അവരുടെ തലച്ചോറ് കൂടുതൽ ദുർബലമായിരിക്കും" ഡോ. അമിത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യൻ വീടുകൾ അപകട മേഖലകളായി മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം

ഇന്ത്യന്‍ വീടുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് മിനുസമാര്‍ന്ന തറകളാണ്. ടൈലുകളും മാര്‍ബിളുകളും ഇട്ട് നല്ല മിനുസമാര്‍ന്ന തറ ഇടുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ വീടുകളിലെ പ്രത്യേക കാഴ്‌ചയാണ്.

എന്നാല്‍ തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയായിരിക്കില്ല തറയും കുളിമുറിയും ഗോവണികളും രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നത്.വഴുക്കലുള്ള ബാത്ത്റൂം ടൈലുകൾ, മാർബിൾ തറകൾ, മോശം വെളിച്ചമുള്ള പടികള്‍ അയഞ്ഞ പരവതാനികൾ എന്നിവ അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

“എനിക്ക് അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല” അതുകൊണ്ട് മിനുസമാര്‍ന്ന തറകള്‍ ഇടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പലരും. പ്രായമായ ആളുകള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ വീഴുന്നു. കുട്ടികള്‍ നടക്കുമ്പോളും മിനുസമാര്‍ന്ന തറകളില്‍ വീഴാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത വില നല്‍കി അപകടം ക്ഷണിച്ച് വയ്‌ക്കരുതെന്ന് ഡോ അമിത് പറയുന്നു.

അതേസമയം മിനുസമാര്‍ന്ന തറകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടക്കുന്നതും അപകടങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നോക്കി നടക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാല്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തെന്നി വീഴുന്നവര്‍ വീഴ്‌ചയെ ഗൗരവമായി എടുക്കാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

"പല കുടുംബങ്ങളും അപകടം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാത്തതും വൈദ്യസഹായം തേടാൻ വൈകിപ്പിക്കുന്നതും ആശങ്കാജനകമാണ്. പലരോടും നേരത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചാല്‍ വീഴ്‌ച ഗുരുതരമായി തോന്നുന്നില്ല, രക്തം വന്നിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അപകടകരമായ വാക്യങ്ങളാണിവ" ഡോ. അമിത് പറയുന്നു.

തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റാൽ വ്യക്തി ബോധരഹിതനാകുകയോ രക്തസ്രാവം ദൃശ്യമാകുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മാത്രമാണ് പരിക്ക് ഗുരുതരമാകു, എന്നാണ് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിഥ്യാധാരണ. ഈ മിഥ്യാ ധാരണ എല്ലാവരും ഇല്ലാതാക്കണമെന്നാണ് ന്യൂറോ സർജന്മാർ പറയുന്നത്. ഡോ. അമിതിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തലയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ നോക്കാം.

  • നിരന്തരമായ തലവേദന
  • ഛർദ്ദി
  • തലകറക്കം
  • ആശയക്കുഴപ്പം
  • മയക്കം
  • അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം

"ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടാല്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. ഉടനടി ഡോക്‌ടറെ കാണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് തലച്ചോറിലെ ആന്തരിക രക്തസ്രാവം വര്‍ധിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാകുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യസഹായം തേടണം" അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കുട്ടികളും പ്രായമായവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം

കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറ് വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രായമായവരുടെ തലച്ചോറിന് പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുരുങ്ങൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രായാധിക്യം തലച്ചോറിനെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു ചെറിയ ആഘാതം പോലും ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും.

കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടെ വീഴുന്നു. എന്നാല്‍ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ആഘാത്തെ തിരിച്ചറിയാത്ത പക്ഷം അപകട സാധ്യത കൂടുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ വീണാല്‍ "ചെറിയ വീഴ്‌ചയിലും ആവശ്യമില്ലാതെ കരയുന്നവര്‍" എന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. വീഴ്‌ച ചെറുതാണെങ്കിലും കുട്ടികളിലും രക്തസ്രാവ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. അമിത് വ്യക്തമാക്കി.

"സ്‌കാൻ, ക്ലിനിക്കൽ അസസ്‌മെൻ്റ് എന്നിവയിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാം" ഡോ. അമിത് പറയുന്നു. സിടി സ്‌കാനുകൾ മുൻകരുതലാണ്. റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട്. മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഗാർഹിക സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്" ഡോ. അമിത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

1. കുളിമുറികൾ വീഴാതിരിക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ടവ

  • ഷവറിനുള്ളിലും പുറത്തും നോൺ-സ്ലിപ്പ് മാറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.
  • ആൻ്റി-സ്ലിപ്പ് ടൈലുകളോ കോട്ടിംഗുകളോ ഉപയോഗിക്കുക
  • പ്രായമായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി ഗ്രാബ് ബാറുകൾ ( വീഴാതെ പിടിക്കാൻ ഭിത്തിയില്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ബാറുകള്‍) ഘടിപ്പിക്കുക.
  • വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് തടയുക. ഡ്രെയിനേജ് ശരിയായി ഒഴുക്കികളയുക.

2. പടികളില്‍ വീഴാതിരിക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ടവ

  • ശരിയായ വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ
  • ഇരുവശത്തും കൈവരികൾ സ്ഥാപിക്കുക
  • ഗോവണികള്‍ അലക്ഷ്യമായി സാധനങ്ങള്‍ ഇടാതിരിക്കുക
  • പടിയിൽ ആൻ്റി-സ്ലിപ്പ് സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  • കുട്ടികളെ പടികളില്‍ നടത്താന്‍ പഠിപ്പിക്കുക

3. നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

  • ആൻ്റി-സ്ലിപ്പ് ബാക്കിങ് ഉള്ള പരവതാനികൾ ഉപയോഗിക്കുക.
  • നിലത്ത് വെള്ളം വീണാല്‍ ഉടനടി തുടയ്‌ക്കുക
  • തറകൾ അമിതമായി പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • മിനുസമാര്‍ന്ന തറകളാണെങ്കില്‍ പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുക.

ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുത്താല്‍ അപകടങ്ങള്‍ ഒരു പരിധിവരെ തടയാന്‍ കഴിയും. വീടുകളില്‍ അപകട സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത്. അതേസമയം ഭംഗിയ്ക്ക് ഉപരി അപകടം കുറയ്‌ക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. വീടുകളില്‍ തറയിടുമ്പോഴും, കുളിമുറി നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോഴും, എയ്‌സ്‌തെറ്റിക്ക് പടിക്കെട്ടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോഴും ഇവ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

