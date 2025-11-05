ETV Bharat / lifestyle

'ശരീരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും കൊത്തിയ ആത്മവിശ്വാസം'; ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍ പ്രീതിന്‍റെ ടാറ്റുവിന്‍റെ പിന്നിലെ കഥ

ലോകകപ്പ് നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ താരങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ പോസ്‌റ്റുകള്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ട്രോഫിയുമായി ഉറങ്ങുന്നത് മുതല്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം പലരീതിയില്‍ ലോകകകപ്പ് നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ വരെയുണ്ട്.

HARMANPREET KAUR INDIA VS SOUTH AFRICA WORLD CUP INDIAN WOMEN CRICKET TEAM ICC WOMEN CRICKET WORLD CUP
ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗര്‍ (Aliens Tattoos)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഓരോ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയുടെയും ഉള്ളവും സന്തോഷം കൊണ്ട് അലയടിക്കുകയായിരുന്നു. നവംബര്‍ 2 ന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ലോകകപ്പ് ഉയര്‍ത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വെറുമൊരു വിജയം മാത്രമായിരുന്നില്ല പകരം ഇന്ത്യയുടെ പെണ്‍ കരുത്ത് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു അത്.

ഓരോ മത്സരത്തിലും ടീമിന്‍റെ സംയമനവും ധൈര്യവും വിശ്വാസവും എല്ലാം ചേര്‍ന്നതായിരുന്നു ആ വിജയം. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ കന്നിക്കിരീട നേട്ടത്തിന്‍റെ ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല. വിജയത്തിന് പിന്നാലെ താരങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അത്രയേറെ ശ്രദ്ധനേടുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിന്‍റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

HARMANPREET KAUR INDIA VS SOUTH AFRICA WORLD CUP INDIAN WOMEN CRICKET TEAM ICC WOMEN CRICKET WORLD CUP
ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിന്‍റെ കൈയില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നു (Aliens Tattoos)

ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ക്യാപ്‌റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ ആ നേട്ടം തന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലും പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടതു കൈയില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്‌തതിന്‍റെ ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "എന്‍റെ ശരീരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും എന്നന്നേക്കുമായി കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ നിനക്കായി കാത്തിരുന്നു. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാന്‍ നിന്നെ കാണും", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം ടാറ്റൂ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കൈമുട്ടിന് മുകളിലായാണ് ട്രോഫിയുടെ ടാറ്റൂ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

2017 ല്‍ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ തോറ്റപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഹര്‍മന്‍ പ്രീതുമുണ്ടായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ താരങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ പോസ്‌റ്റുകള്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ട്രോഫിയുമായി ഉറങ്ങുന്നത് മുതല്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത് പലരീതിയില്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോയാണ് പലരും പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് ടാറ്റു ചെയ്‌തതിന്‍റെ വീഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.

HARMANPREET KAUR INDIA VS SOUTH AFRICA WORLD CUP INDIAN WOMEN CRICKET TEAM ICC WOMEN CRICKET WORLD CUP
ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിന്‍റെ കൈയില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നു (Aliens Tattoos)

ഏലിയൻസ് ടാറ്റൂസിന്‍റെ സ്ഥാപകനായ സണ്ണി ഭാനുശാലിയും സമീർ ഖുറേഷിയും ചേർന്നാണ് ഹര്‍മന്‍ പ്രീതിന്‍റെ ഇടതു കൈയില്‍ ടാറ്റു ചെയ്‌തത്. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ കൗര്‍ തന്‍റെ മനകരുത്തും ഉത്സാഹവുമൊക്കെ ചേര്‍ത്തുള്ള ടാറ്റൂ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

സൂര്യരശ്‌മികളും കെല്‍റ്റിക് കെട്ടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും എട്ടി ഇതളുകളുള്ള താമരയും നക്ഷത്രവുമെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എട്ട് ഇതളുകളുള്ള താമരയും നക്ഷത്രവും കൃപയും ശക്തിയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യകിരണങ്ങള്‍ സമര്‍ദ്ദത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്. കെല്‍റ്റിക്കെട്ട് ബന്ധത്തെയാണ് നിര്‍വചിക്കുന്നത്. ഹര്‍മന്‍ പ്രീതിന്‍റെ മനസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ടാറ്റൂ ചെയ്‌ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാനുശാലി പറഞ്ഞു.

Also Read:ക്രിക്കറ്റില്‍ മാത്രമല്ല, വരുമാനത്തിലും സ്‌മൃതി മന്ദാന ഒന്നാമത്, താരത്തിന്‍റെ ആസ്‌തി അറിയാം

TAGGED:

HARMANPREET KAUR
INDIA VS SOUTH AFRICA WORLD CUP
INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
ICC WOMEN CRICKET WORLD CUP
HARMANPREET KAUR TATOO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.