20 സെൻ്റിൽ 160 പൈപ്പുകൾ; വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് വിശ്വന്ത്
വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങുന്ന പലരുടെയും ആദ്യ പരിഗണനകളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് കുരുമുളക്. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് കുരുമുളക് കൃഷി രീതികളെ (Vietnam model pepper farming) കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വിശ്വന്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.
Published : November 10, 2026 at 11:34 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലെന്നോ വന്യമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നോ കരുതി മാറിനിൽക്കാൻ വരട്ടെ. വെറും 20 സെൻ്റ് ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തേക്ക് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പിവിസി പൈപ്പുകളിലൂടെ വയനാടിൻ്റെ കുരുമുളക് പെരുമ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് ഒരു യുവകർഷകൻ. യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ച വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കൃഷിയിലൂടെ പൊന്നുവിളയിക്കുന്ന മണിയൻകോട് സ്വദേശി വിശ്വന്തിൻ്റെ വിജയഗാഥ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങുന്ന പലരുടെയും ആദ്യ പരിഗണനകളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് കുരുമുളക്. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് യൂട്യൂബിൽ കുരുമുളക് കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വിശ്വന്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൃഷി ചെയ്യാം എന്ന് മനസിലായതോടെ ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഏറെയായി കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ മികച്ച ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് ഈ യുവകർഷകൻ.
പുത്തൻ കൃഷി രീതിയും സ്ഥലമില്ലെന്ന പരാതിക്ക് പരിഹാരവുമായാണ് വിശ്വന്ത് ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. 16 അടി ഉയരമുള്ള പിവിസി പൈപ്പുകളിൽ കുരുമുളക് വള്ളികൾ പടർത്തി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ വിളവ് കൊയ്യുന്ന വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കൃഷിരീതിയാണ് വിശ്വന്ത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. വിശ്വന്തിന് ഒപ്പം ബന്ധുവായ ദേവിപ്രസാദും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിയാണ്.
വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കൃഷിരീതി
ഇരുവരും ചേർന്ന് 20 സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് പിവിസി പൈപ്പുകളിലെ കുരുമുളക് കൃഷി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. 160 പൈപ്പുകളിലായിട്ടായിരുന്നു കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിശ്വസനീയമായ വളർച്ചയാണ് കൊടികൾക്കുണ്ടായത്. നിലവിൽ 16 അടി ഉയരമുള്ള പൈപ്പുകളിൽ കുരുമുളക് വള്ളികൾ പൂർണമായും പടർന്നു കഴിഞ്ഞു. മറ്റിടങ്ങളിൽ കുരുമുളക് മൂപ്പെത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ വിളവെടുപ്പും ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കുരുമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് വിശ്വന്ത് പറയുന്നു.
പിവിസി പൈപ്പുകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. പണികൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വീഡിയോ കണ്ട് ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കരിമുണ്ട, സിഗന്ദരി, പന്നിയൂർ ഒന്ന് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉള്ളത്. തിപ്പലിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അൽപം കൂടി ലാഭം നൽകുന്നതെന്ന് വിശ്വന്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബ്രസീലിയൻ തിപ്പലിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത വള്ളികളും നേരിട്ട് വച്ച വള്ളികളുമാണ് പൈപ്പുകളിൽ പടർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫോളിയാർ സ്പ്രേകൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജൈവ വളപ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്. ഒരു പൈപ്പിലെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോ വരെ ഉണക്കമുളക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
20 സെൻ്റിൽ 160 പൈപ്പുകളിലായി ചെയ്ത ഈ കൃഷിയിലൂടെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലം, കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്ക്, കൂടുതൽ വരുമാനം എന്നിവയാണ് ഉറപ്പുനൽകുന്നത്. സാധാരണയായി താങ്ങുമരങ്ങളിൽ കുരുമുളക് പടർത്തുമ്പോൾ മരങ്ങളും വളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പിവിസി പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന വളം പൂർണമായും കുരുമുളക് ചെടിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദ്രുതവാട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും തിപ്പലിയിലുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റിങ് സഹായിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ വയനാടൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരിഹാരമാർഗം കൂടിയാണ് ഇത്തരം വേറിട്ട കൃഷിരീതികൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രോഗബാധയും കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ കർഷകർക്ക് വിയറ്റ്നാം മോഡൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. വിപണിയിൽ കുരുമുളകിന് മികച്ച വില ലഭിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് വയനാടിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കുരുമുളക് പെരുമ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇത്തരം നൂതന കൃഷിരീതികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ യുവകർഷകൻ.
Also Read: കുരുമുളക് കൃഷിയിലെ 'വിയറ്റ്നാം മോഡല്'; കറുത്തപൊന്നില് നിന്ന് പൊന്നു വാരുന്ന 'ബൈജൂസ്' വിജയ ഗാഥ