വിശപ്പിനെ മയക്കിയ ചോലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ; വയനാട്ടിൽ ഗോത്ര പൈതൃകം തിരിച്ചുപിടിച്ച് പുതുതലമുറ
കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോകുമായിരുന്ന ഈ ഗോത്ര പൈതൃകത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കീസ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷനും പൂളക്കൽ ഗോത്രദീപം ആദിവാസി ഗ്രന്ഥശാലയുമാണ് കൈകോർക്കുന്നത്
Published : November 16, 2026 at 1:52 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: കാടിൻ്റെ വന്യമായ നിശ്ശബ്ദതയെ ഭേദിച്ച് ഒരുകാലത്ത് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ മുഴങ്ങിയിരുന്ന മാസ്മരിക നാദം വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ വീണ്ടും ഉണരുന്നു. വിശപ്പിൻ്റെ നോവറിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മയക്കിയുറക്കിയിരുന്ന അടിയ സമുദായത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത സംഗീത ഉപകരണമായ ചോലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും കലാകാരന്മാരും.
കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോകുമായിരുന്ന ഈ ഗോത്ര പൈതൃകത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കീസ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷനും പൂളക്കൽ ഗോത്രദീപം ആദിവാസി ഗ്രന്ഥശാലയുമാണ് കൈകോർക്കുന്നത്. കേവലമൊരു സംഗീത പരിശീലനത്തിനപ്പുറം ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പായി ഈ കൂട്ടായ്മ മാറുകയാണ്. വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും വാദ്യോപകരണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പൊതുസമൂഹത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വേറിട്ട ചുവടുവയ്പ്.
വിശപ്പിനെ തോൽപിച്ച സംഗീതത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം
ഓരോ ഗോത്ര സംഗീത ഉപകരണത്തിനും പിന്നിൽ ഓരോ ജീവിതകഥകളുണ്ടെങ്കിലും ചോലയുടെ ചരിത്രം ഏവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്നതാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് അടിയ സമുദായത്തിൽ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും നിലനിന്നിരുന്ന സമയത്ത് വിശന്നു കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അമ്മമാരുടെ കൈവശം ഭക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ അമ്മമാർ മുളന്തണ്ടിൽ തീർത്ത ചോല വായിക്കുമായിരുന്നു. കാറ്റിൻ്റെയും കാടിൻ്റെയും താളമുള്ള ആ സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിശപ്പും വേദനയും മറന്ന് അമ്മയുടെ മടിയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഐതിഹ്യം. എന്നാൽ കാലം മാറിയതോടെ ആധുനിക സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ കടന്നുവരവിൽ ഊരുകളിൽനിന്ന് ചോലയുടെ നാദം പതിയെ അകന്നുപോയി.
തൃശിലേരിയിൽനിന്ന് ഉയർന്ന പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ
മണ്ണോടടിഞ്ഞുപോകുമായിരുന്ന ഈ കലാരൂപത്തെ തൃശിലേരി കരിമം ഉന്നതിയിലെ മിനിയാണ് വീണ്ടും കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത്. തൻ്റെ പാരമ്പര്യ അറിവുകളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച മിനിക്ക് 2026ലെ അഭിമാനകരമായ ഐ ലെഡ് സീനിയർ വുമൻ എഡ്യുക്കേറ്റർ അവാർഡ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് ചോല വീണ്ടും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നത്. നിലവിൽ 25 ഗോത്രവിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ചോലയുടെ നിർമാണത്തിലും വായനയിലും മിനി കരിമം പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
പണ്ടുകാലത്ത് മുള ചെത്തി മിനുക്കി അതിൽ കാട്ടുവള്ളികൾ ചുറ്റിയാണ് ചോല നിർമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് കാട്ടുവള്ളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം ബലമുള്ള നൂലുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പഴമയുടെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന വലിയ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനും പൈതൃക അറിവുകൾ പകർന്നുനൽകാനുമാണ് കീസ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷനും പൂളക്കൽ ഗോത്രദീപം ആദിവാസി ഗ്രന്ഥശാലയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഈ ചോല നിർമാണ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സംഘാടക കെ കെ കാവ്യഞ്ജലി വ്യക്തമാക്കി. കെ കെ കാവ്യഞ്ജലിക്കൊപ്പം കെ ആർ പ്രദീഷ്, ഗോപിക സദാനന്ദൻ, അഖിലേശ്വരി എന്നിവരും ഈ സാംസ്കാരിക ദൗത്യത്തിന് മുന്നിൽനിന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്.
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ഒരു ജനതയുടെ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പാട്ടുകളിലും താളങ്ങളിലുമാണ്. പൂളക്കൽ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ മുറ്റത്തിരുന്ന് 25 കുരുന്നുകൾ മുളന്തണ്ടുകളിൽ വിരലമർത്തുമ്പോൾ അത് വെറുമൊരു സംഗീത പരിശീലനമല്ല. മറിച്ച് തങ്ങളുടെ പൂർവികർ നടന്ന വഴികളെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും തൊട്ടറിയൽ കൂടിയാണ്. മുതിർന്നവരുടെ ഓർമകളിൽനിന്ന് പുതുതലമുറയുടെ വിരൽത്തുമ്പുകളിലേക്ക് ആ സംഗീതം കൈമാറുമ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരവും അന്യംനിന്നുപോകില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് വയനാടൻ കുന്നുകളിൽനിന്ന് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്.
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