ഇനി വേസ്റ്റ് പോലും തിളങ്ങും! ബിസിനസ് ലോകത്ത് വേറിട്ട പാത നയിച്ച് ഒരു യുവ സംരംഭക
'മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും' എന്ന ആശയമാണ് മല്ലിക റെഡി ഗുണുപതിയെ പുതിയ സംരംഭം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
Published : January 18, 2026 at 8:35 PM IST
മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഫാഷൻ റൺവേയിലേയ്ക്ക്! ബിസിനസ് ലോകത്ത് വേറിട്ട പാത നയിച്ച് മല്ലിക റെഡി ഗുണുപതി എന്ന യുവ സംരംഭക. പാരിസ്ഥിതികമായി നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ. 'മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, പുനരുപയോഗിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും' എന്ന ആശയമാണ് മല്ലിക റെഡി ഗുണുപതിയെ പുതിയ സംരംഭം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദുകാരിയാണ് മല്ലിക, അച്ഛൻ ജി.വി. പ്രസാദ് ഡോ റെഡീസ് ലബോറട്ടറീസിൻ്റെ ചെയർമാനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അമ്മ അനുരാധ സപ്തപർണി എന്ന പേരിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം നടത്തിവരുകയാണ്. ആർക്കിടെക്ടറിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, മല്ലിക കുറച്ചുകാലം ഡോ റെഡീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഫാർമ പാക്കേജിങുകളിലും തുണിത്തരങ്ങളിലും എത്രമാത്രം മാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയത്.
പിന്നീട് മാലിന്യങ്ങൾ ഫാഷനിലേക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങളിലേക്കും മാറ്റുക എന്നതാണ് മല്ലികയുടെ ലക്ഷ്യം. മാലിന്യം പുനരുപയോഗിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2019 ൽ ഇവർ “കാൻസൽഡ് പ്ലാൻസ്” എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന ആരംഭിച്ചു. “പേരിന് പിന്നിലെ ആശയം ലളിതമാണ്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ, പഴയ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം” മല്ലിക പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപകടകരമല്ലാത്ത ഫാർമസി സാധനങ്ങളുടേയും തുണിത്തരങ്ങളുടേയും മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലാണ് സംഘടന കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി അനുയോജ്യമായ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ മല്ലികയും സംഘവും ഹൈദരാബാദിലുടനീളമുള്ള വ്യവസായ ശാലകൾ അരിച്ചു പെറുക്കി.
എന്നാൽ മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കരകൗശല വിദഗ്ധരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പോച്ചാംപള്ളി, ഓൾഡ് സിറ്റി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കരകൗശല വിദഗ്ധരാണ് ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത്. സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റ്, സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്.
മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗിക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി വ്യവസായികൾ ഈ ശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും സംരംഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൊവിഡ്-19 വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ജീവനക്കാർക്കും കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും ആറ് മാസത്തേയ്ക്ക് ശമ്പളം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാഴ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ലാക്മേ ഫാഷൻ വീക്കിലും മറ്റ് ഫാഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ, ആളുകൾ അമ്പരന്നെങ്കിലും പിന്നീട്, ഡിസൈനുകൾക്ക് പിന്നിലെ സർഗാത്മകതയേയും പാരിസ്ഥിതിക സന്ദേശത്തേയും അഭിനന്ദിച്ചു.
ജൈവീകമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്ര ബ്രാൻഡും "മല്ലെ" എന്ന പേരിൽ മല്ലിക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ഫാഷനിൽ നിന്ന് മാറി വർഷങ്ങളോളം ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അവാസ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഇവർ. മാലിന്യത്തിന് പോലും ഫാഷൻ റൺവേയിൽ തിളങ്ങാൻ സാധ്യക്കുമെന്നാണ് മല്ലികയുടെ യാത്ര തെളിയിക്കുന്നത്.
ALSO READ: പതിനാറിലെ വിവാഹം, സ്ത്രീധന പീഡനം; വിധിക്ക് മുന്നിൽ തോൽക്കാതെ സന്തോഷി, ഓട്ടോയിൽ താണ്ടിയത് 1600 കിലോമീറ്റർ