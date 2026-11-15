വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ വ്രതവിശുദ്ധിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അറിയേണ്ടതെല്ലാം.. പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി വിവരിക്കുന്നു...
വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്ക് മലയാളി മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ കാലയളവാണ് വൃശ്ചികം. ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി
Published : November 15, 2026 at 5:19 PM IST
മലയാളമാസങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തെ മാസമായ വൃശ്ചികം, മലയാളിമനസ്സുകളിൽ ഒരേസമയം ആത്മീയതയുടെ ശരണമന്ത്രങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളുടെ മേളപ്പെരുക്കങ്ങളും ഉണർത്തുന്ന കാലമാണ്. പ്രകൃതി പോലും ധ്യാനനിമഗ്നമാകുന്ന ഈ കാലയളവിലാണ് കേരളത്തിൽ മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. കാർത്തികവിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചവും, തൃക്കാർത്തിക നാളിലെ മൺചിരാതുകളും, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകേൾക്കുന്ന ശരണഘോഷങ്ങളും വൃശ്ചികമാസത്തെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കാലഘട്ടമാക്കി മാറ്റുന്നു. ആഡംബരങ്ങളൊഴിഞ്ഞ്, വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്ക് മലയാളി മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ കാലയളവാണ് വൃശ്ചികം. ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ.
"വൃശ്ചിക മാസം, പരമ്പരാഗത മലയാള കലണ്ടറിലെ നാലാമത്തെ മാസമാണ്, ഇത് പൊതുവെ ശുഭകരമായ ഒരു മാസമായി കണക്കാക്കുന്നു. വൃശ്ചിക മാസം 2026 നവംബർ 17 ന് ആരംഭിച്ച് ഡിസംബർ 15 ന് അവസാനിക്കും (മലബാറിൽ മാത്രം ഡിസംബർ 16 നു അവസാനിക്കുന്നു). വൃശ്ചിക മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് 41 ദിവസത്തെ ശബരിമല മണ്ഡലകാലവും കഠിന വ്രതവും ആരംഭിക്കുന്നത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രം രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വാർഷിക തീർത്ഥാടന സീസണിനായി ഈ ദിവസം തുറക്കും. ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത് വൃശ്ചികം ഒന്നിന് തലേദിവസം 2026 നവംബർ 16, തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ്. 41 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മണ്ഡല പൂജ വ്രതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് വൃശ്ചികം 1-നാണ് (2026 നവംബർ 17, ചൊവ്വാഴ്ച) മണ്ഡലപൂജ വരെയുള്ള രണ്ട് മാസം നീളുന്ന വാർഷിക തീർഥാടന കാലത്തിനു ഇതോടെ ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകുന്നു," അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
വൃശ്ചിക മാസത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം തത്വമസി (അത് നീ ആകുന്നു) എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുകയോ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേത് ഇല്ല. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് അജ്ഞതയിലൂടെ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോഴാണ്. ഭയം, വെറുപ്പ്, അസഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയവ ഈ അജ്ഞതയുടെ ഫലമാണ്. ഹിന്ദു ദർശനത്തിലെയും, അദ്വൈത വേദാന്തത്തിലെയും നാല് മഹാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ‘തത്ത്വമസി’. മനുഷ്യനിലെ ആത്മാവും (ജീവാത്മാവ്) പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരമമായ സത്യവും (പരമാത്മാവ് / ഈശ്വരൻ) ഇവ രണ്ടല്ല, ഒന്നാണെന്നാണ് ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നീ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നിനക്ക് പുറമെ അല്ല, നിനക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണിത് നൽകുന്നത്.
ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഈ മാസം അനുയോജ്യമാണ്. നിലവിലെ നിമിഷത്തിൽ പൂർണമായും സന്നിഹിതനായിരിക്കുക, ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും വിധിയില്ലാതെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ പൂർണമായും പാകപ്പെടുത്തി, മനസ്സിനെ ജയിച്ചു മനസ്സമാധാനം പരിശീലിക്കുക. ഇത് സ്വയം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ മാസത്തിൽ ആത്മപരിശോധനയ്ക്കായി സമയമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ഏതു പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടുവാനും നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു കൂടാതെ പലകാര്യങ്ങളിലും ക്ഷമിക്കുന്നതിനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും ഈ മാസം ഉപയോഗിക്കാം. സ്വയം ക്ഷമിക്കുന്നതും, സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹവും, കരുതലും, പരിഗണനയും ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു വശമാണ്.
ബന്ധങ്ങളും, ദുഷ്ചിന്തകളും, അസൂയ, പരോപദ്രവബുദ്ധി ഇവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം നൽകും. ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേരള പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ മാസം വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ സസ്യഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുകയും, ചില കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ 12 ദിവസങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. തൃപ്രയാർ ഏകാദശി, ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി, തൃക്കാർത്തിക എന്നിവ ഈ മാസത്തിലെ മറ്റ് ചില പ്രധാന ശുഭദിനങ്ങളാണെന്നും ജ്യോതിഷി പറയുന്നു.
പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായിരുന്ന കെ. സി. ശ്രീകണ്ഠപൊതുവളുടെ ചെറുമകനും, പ്രമുഖ ജ്യോതിഷിയും, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും, ഡോക്ടറും, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും, പി. എസ്. പി യുടെ നേതാവുമായിരുന്ന ഡോ. കെ. എം. പൊതുവളുടെ മകനുമാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി പയ്യന്നൂരിലെ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്: +9194968 55070.
വൃശ്ചിക മാസ ആശംസകൾ
- മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ശരണമന്ത്രങ്ങളുടെ പുണ്യവുമായി വീണ്ടുമൊരു വൃശ്ചികപ്പുലരി. ഏവർക്കും ഭക്തിനിർഭരമായ മണ്ഡലകാല ആശംസകൾ!
- ആഡംബരങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്ക് മലയാളി മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്ന പുണ്യമാസം. ഏവർക്കും ശുഭകരമായ ഒരു വൃശ്ചിക മാസം ആശംസിക്കുന്നു!
- കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും മനസ്സിൽ മണികണ്ഠന്റെ രൂപവുമായി മല ചവിട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ മണ്ഡലമകരവിളക്ക് ആശംസകൾ!
- ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി ശരണമന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ പുണ്യപൂങ്കാവനത്തിലേക്ക്... ഏവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ വൃശ്ചികമാസ ആശംസകൾ!
- വ്രതശുദ്ധിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഈ സുദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശുഭ വൃശ്ചികം!