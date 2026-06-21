സ്പാ ഡേ മാത്രം സെൽഫ് കെയറല്ല; ജീവിതം ബാലൻസാക്കുന്ന ചെറിയ ശീലങ്ങളാണ് യഥാർഥ പരിചരണം
ദിവസേന സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പ്രധാനമുള്ളതാക്കുന്നു?
Published : June 21, 2026 at 2:19 PM IST
എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാൾ ഭംഗിയായും തീക്ഷ്ണമായും മറ്റാർക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ല.
സെൽഫ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പരിചരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് സ്പാ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളോ ആഢംബര യാത്രകളോ വിലകൂടിയ വെൽനെസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ യഥാർഥ സെൽഫ് കെയർ അതിനേക്കാൾ വളരെ ലളിതമാണ്.
ജീവിതത്തിലെ തിരക്കേറിയ ഓട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയം ഒന്നു നമ്മളെതന്നെ നോക്കാൻ നാം മടിക്കാറില്ലേ? അത് നല്ലതാണെന്ന് തോനുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ലതല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗ്രീൻ ടീയുമായി ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ സമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അല്ല സെൽഫ് കെയർ .
ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും വികാരങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ദിവസേന ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർഥ സെൽഫ് കെയർ. ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് കെയർ അനിവാര്യമാണ്?
ജോലി, കുടുംബം, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവസാനിക്കാത്ത ഫോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ മറക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ സ്വന്തം ആരോഗ്യം നിരന്തരം അവഗണിക്കുമ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും അതിൻ്റെ വില ഈടാക്കും. ക്ഷീണം, സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ, ബേൺഔട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്വയം പരിചരിക്കാത്തതിൻ്റെ സൂചനകളാണ്.
നല്ല ഉറക്കം: ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യപടി
സെൽഫ് കെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് മതിയായ ഉറക്കം. പലരും ഉറക്കത്തെ ഒരു ആഢംബരമായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഉറക്കം ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിക്ക മുതിർന്നവർക്കും ദിവസവും ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. ഉറക്കക്കുറവ് ശ്രദ്ധക്കുറവിനും ക്ഷീണത്തിനും ഓർമശക്തി കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും. ദിവസത്തെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്നത് നല്ല ഉറക്കമാണ്.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം: ശരീരത്തിന് ശരിയായ ഇന്ധനം
നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു. ജങ്ക് ഫുഡും അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ദീർഘകാല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക പ്രയാസമാണ്.
പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് ദിനചര്യയിലെ പ്രധാന ഘടകമാകേണ്ടത്.
ശരീരം ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സും ഉണരും
വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ജിമ്മിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കണമെന്നില്ല. ദിവസവും കുറച്ച് സമയം നടക്കുക, സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടിന് ചുവടുവയ്ക്കുക പോലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഗുണം ചെയ്യും.
ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഊർജം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം പോലും ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറക്കരുത്
ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത്. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ്.
വെള്ളക്കുറവ് ക്ഷീണം, തലവേദന, ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. അതിനാൽ ദിവസവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് മികച്ച സെൽഫ് കെയർ രീതികളിലൊന്നാണ്.
മൊബൈലിന് ഇടയ്ക്കൊരു വിശ്രമം നൽകൂ
ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിൽ പലരും ദിവസത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് തവണ ഫോൺ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഈ ശീലം മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുകയും വിശ്രമസമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ഫോൺ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ ഇടവേളകൾ പോലും മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും.
വിശ്രമത്തിനും സമയം വേണം
ജീവിതം മുഴുവൻ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റി കറങ്ങേണ്ടതില്ല. പുസ്തകം വായിക്കുക, സംഗീതം കേൾക്കുക, നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുക ഇതെല്ലാം വിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് യഥാർഥ സെൽഫ് കെയറിന്റെ ലക്ഷ്യം. കാരണം, സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു ആഢംബരമല്ല; ആരോഗ്യകരവും സന്തുലിതവുമായ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യവുമായ നിക്ഷേപമാണ്.
Also read: National Reading Day 2026: അക്ഷരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന അത്ഭുത ലോകങ്ങൾ, ഓരോ വായനക്കാരനും തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ...