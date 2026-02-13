ETV Bharat / lifestyle

പ്രണയത്തിൻ്റെ മധുര ചുംബനങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കാം; ഹാപ്പി കിസ് ഡേ..

വാലൻ്റൈൻസ് വീക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമാണ് കിസ് ഡേ. ഈ സുദിനം നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവയ്‌ക്കൂ..

'രാവിലെ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു. വീണ്ടും കാണുക എന്നൊന്നുണ്ടാവില്ല. നീ മരിച്ചതായി ഞാനും ഞാൻ മരിച്ചതായി നീയും കണക്കാക്കുക. ചുംബിച്ച ചുണ്ടുകൾക്ക് വിടതരിക...' ലോല മിൽഫോഡ് എന്ന അമേരിക്കൻ പെൺകിടാവ് എന്ന പുസ്‌തകത്തിലെ വരികളാണിവ. പ്രണയം, വിരഹം, നഷ്‌ടം, കാമം എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചുംബനത്തിന് കഴിയുന്നുവെന്നാണ് വരികളിലെ സാരം.

അതുപോലെ ആത്മാവിനെ കാണണമെങ്കിൽ കമിതാക്കളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതിയെന്നാണ് ആംഗലകവികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന പെഴ്‌സി ബിഷ് ഷെല്ലി ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചുംബനത്തെ ഇത്രയധികം ഭാവതീവ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ.

കാമം എന്ന വികാരത്തിനപ്പുറം അടങ്ങാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെയും സ്‌നേഹത്തിൻ്റെയും ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെയും അടയാളം കൂടിയാണ് ഓരോ ചുംബനവും. അതിനെ മനോഹരമാക്കുക എന്നത് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യവുമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സുദിനം ജീവിതത്തിൽ വന്നെത്തിയാൽ ചുംബനത്തോളം മധുരം മറ്റൊന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. ആ സുദിനങ്ങളിലൊന്നാണ് വാലൻ്റൈൻസ് വീക്കിലെ കിസ് ഡേ.

സ്‌നേഹത്തിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും ചുംബനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുദിനത്തിൽ പങ്കുവയ്‌ക്കാം. സ്‌നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് ചുംബനം നല്‍കാം.

ചുംബനത്തിന് ചില ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരാളെ ദീർഘമായി ചുംബിക്കുമ്പോൾ മസ്‌തിഷ്‌കം ഓക്‌സിടോസിൻ, ഡോപമിൻ, സെറോടോണിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകളെ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്മർദവും ഉത്‌കണ്ഠ‌യും കുറച്ച് സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ചുംബിക്കുന്നത് ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കുകയും രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിച്ച് രക്തസമ്മർദം കുറയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. അമിതമായ രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്‌ട്രോൾ, പേശികളുടെ ബലക്ഷയം എന്നിവ കുറയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ചുംബനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

വിക്‌ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ 1800കളിലും 1900കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ചുംബനം പ്രചാരത്തിലായതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് കിസ്, ബട്ടർഫ്ലൈ കിസ് എന്നിങ്ങനെ പലതരം ചുംബനങ്ങളും കാലാന്തരത്തിൽ ചുവടുപിടിച്ചു. പൊതുവിൽ പശ്ചാത്യരാണ് ചുംബനത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് കേട്ടുകേൾവി. എന്നാൽ ചുംബനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഏതാണ്ട് ബിസിഇ (Before the Common Era) 1,500ലാണെന്നും ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്.

എന്തൊക്കെത്തന്നെ ആയാലും മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചുംബനം. സ്‌നേഹത്തിനും പ്രണയത്തിനുമപ്പുറം ഊഷ്‌മളമായ അനുഭൂതി ചുംബനം ഒരുക്കുന്നു. ഈ കിസ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരാളെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിനം പരസ്‌പരം പങ്കിടൂ. നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായും കാലയവനികയ്‌ക്കപ്പുറവും ഈ മധുര ചുംബനം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ..ഹാപ്പി കിസ് ഡേ...

