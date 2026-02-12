ETV Bharat / lifestyle

വാക്കുകള്‍ക്കതീതം; സ്‌നേഹത്തോടെയുള്ള ആലിംഗനം, ഹാപ്പി ഹഗ് ഡേ..

വാലൻ്റൈൻസ് വീക്കിലെ ഹഗ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം പങ്കിടാം...ഹഗ് ഡേ മനോഹരമാക്കാം...

VALENTINES HUG DAY HUG DAY SPECIAL HUG DAY WISHES BEST HUG DAY WISHES FOR LOVERS
Representational Image (getty image)
'രു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ക്യാമ്പസിലെ ഒരു വലിയ വാകമരച്ചുവട്ടിൽ വച്ചാണ് അന്നാദ്യമായി ഇഷ്‌ടം തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. അന്ന് മണ്ണിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണ വാകപ്പൂക്കളെ സാക്ഷിയാക്കി ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പ്രണയം പൂവിട്ടത് അന്നായിരുന്നു'.. എന്ന് 'ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്രേമം' എന്ന ചെറുപുസ്‌തകത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്‌തമാണ് പ്രണയം. കൊടുക്കലുകളും വാങ്ങലുകൾക്കുമപ്പുറം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരുന്മാദതലമാണ് പ്രണയകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വാക്കുകൾക്കൊണ്ടും കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടും പറയുന്നതിനുമപ്പുറം ഹൃദയം കൊണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ സുന്ദരം. ആ സുദിനത്തിന് മറ്റൊരു പേരുകൂടി നൽകാം ഹഗ്‌ ഡേ..

പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയം തൊടുന്നതാണ് വാലൻ്റൈൻസ് ഡേയിലെ ഹഗ് ഡേ. കുളിരുള്ള പ്രണയകാലത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദിനമാണിത്. പ്രണയിക്കുന്നവർ പരസ്‌പരം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ച് പോകാറുണ്ട് ഒരു മധുരോദാരമായ ആലിംഗനം. സമയവും സന്ദർഭവും ഒത്തുവന്നാൽ വൈകിക്കാറുമില്ല. എന്നാൽ പതിവിലും വ്യത്യസ്‌തമാണ് വാലൻ്റൈൻസ് ഡേയിലെ ആലിംഗനം.

Representational Image (getty image)

ആലിംഗനം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെയും അടയാളമായും കരുതപ്പെടുന്നു. സന്തോഷഘട്ടത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാനും സങ്കടം വരുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാനും ആലിംഗനത്തോളം മറ്റൊന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

എന്നാൽ ആലിംഗനത്തിന് പിന്നിൽ ശാസ്‌ത്രീയമായി ചില കണ്ടെത്തലുകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ 20 സെക്കൻ്റിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ 'ഓക്‌സിടോക്‌സിൻ' (Oxytocin) എന്ന ഹോർമോൺ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇത് ഉത്‌കണ്‌ഠ, മാനസിക സമ്മർദം എന്നിവ കുറയ്‌ക്കുകയും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം വർധിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഭാഷയുടെയോ വാക്കുകളുടെയോ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലെന്ന് ആലിംഗനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രണയിക്കുന്ന ആളെ മുറുകെ ആലിംഗനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വർഗം കീഴടക്കിയ തോന്നലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ഹഗ്‌ ഡേ ഒരു മറക്കാനാവാത്ത ദിനമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്..

Representational Image (getty image)

ഹഗ്‌ ഡേയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ നേരാം..

  • വാക്കുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന് നിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നോട് പറയുന്നു! ഹാപ്പി ഹഗ്‌ ഡേ
  • എൻ്റെ ലോകം നിൻ്റെ സ്‌നേഹവലയമാണ്! ഹാപ്പി ഹഗ്‌ ഡേ
  • സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും നിഴലായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന നിനക്ക് ഹഗ് ഡേ ആശംസകൾ
  • ദൂരെയാണെങ്കിലും നിൻ്റെ കരങ്ങളാണ് എൻ്റെ ലോകം
  • സ്‌നേഹവലയത്താൽ എന്നും ചേർന്ന് നിൽക്കാം! ഹാപ്പി ഹഗ് ഡേ

