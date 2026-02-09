മധുരം നുകരാം സ്നേഹം പങ്കിടാം; ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഡേ
വാലന്റൈന് വീക്കിലെ 'മധുര ദിനം'. പ്രണയം പങ്കുവയ്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡേ നല്ലൊരു അവസരമാണ്. മധുരം നുണഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പ്രണയം തുടങ്ങാം.
റോസ് ഡേയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ഡേയ്ക്കും പിന്നാലെ വാലന്റന്സ് വീക്കിലെ ആ മധുരമുള്ള ദിവസം വന്നെത്തി. അതേ ഇന്നാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഡേ. പ്രണയം തുറന്ന് പറയാന് സ്നേഹം പകുത്ത് നല്കാനുമുള്ള ഈ ദിനത്തില് ഇതിനെല്ലാം അല്പം മാധുര്യം പകരും ഈ ദിനം. മധുരവും സ്നേഹവും രുചികരമായ വിഭവങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പങ്കാളികള്ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും കുടുംബത്തിനും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കുമെല്ലാം ചോക്ലേറ്റുകള് സമ്മാനമായി നല്കും. ഇതിലൂടെ ബന്ധങ്ങള് കൂടുതല് ദൃഢമാക്കാന് സാധിക്കും.
വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വേഗത്തില് അത് ഗ്രഹിക്കാനാകുക മാധുര്യത്തില് നിന്നാണ്. ഈ ദിനത്തില് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സമ്മാനങ്ങള് നല്കാറുള്ളത്. ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സുകളോ അല്ലെങ്കില് ഹാംപറുകളോ സമ്മാനമായി നല്കും. ചിലരാകട്ടെ പ്രണയ കുറിപ്പുകളോട് കൂടിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് കൈമാറുക. കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും മധുരം നല്കും. പലരും മധുരം നല്കുന്നതിന്റെയും സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിന്റെയും ചിത്രങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്.
ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സജീവമാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നു. ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും രുചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലഹാരങ്ങളില് ഒന്നാണിത്. നമ്മുടെ ഒരു മോശം ദിനത്തെ സന്തോഷമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ ഇത് സഹായകമാണ്.
വിശുദ്ധ വാലൻ്റൈൻസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ ആചരിച്ചിക്കുന്ന ലൂപ്പർകാലിയ എന്ന റോമൻ ഉത്സവത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടം മുതൽ, പ്രണയത്തിലായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ചോക്ലേറ്റുകൾ.
ചോക്ലേറ്റ് കേവലം ഒരു മധുരം മാത്രമല്ല. പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും ചോക്ലേറ്റിനുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റിലെ പ്രകൃതിദത്ത രാസവസ്തുക്കൾ ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റിലെ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ എൻഡോർഫിനുകളുടെ അളവിനെ ബാധിക്കുന്നു, എളുപ്പത്തില് 'മൂഡ്' മാറ്റുന്നതിനും സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുമെല്ലാം ഇത് സഹായകമാണ്. ദിവസവും നിയന്ത്രിത അളവിൽ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിനും ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തുന്നതിനും നല്ലതായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
"ദൈവങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം" എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമായ 'തിയോബ്രോമ കൊക്കോ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊക്കോ മരത്തിൽ നിന്നാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൊക്കോ ദൈവദത്ത പഴമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മെസോ അമേരിക്കൻ നാഗരികതയായ ആസ്ടെക്കുകൾ കൊക്കോ പാനീയം ഔഷധ കൂട്ടായും എനർജി ഡ്രിങ്കായും കുഴമ്പായും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു.
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആകർഷകമായ ആകൃതിയില് തയ്യാറായ ചോക്ലേറ്റുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ദിനത്തെ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും.
ഇനി സ്വന്തം കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് നല്കി പ്രണയിക്കുന്നയാളെ ഞെട്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള ചോക്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കില് രുചികരമായ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കോ മഫിനുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോക്ലേറ്റ് ദിനത്തില് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാം.
