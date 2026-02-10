ETV Bharat / lifestyle

ഇത്തവണ ചെലവ് കുറച്ചൊരു വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിച്ചാലോ..? പ്രണയദിനം മനോഹരമാക്കാൻ ചില സമ്മാനങ്ങൾ ഇതാ..

ഈ പ്രണയ ദിനം മനോഹരമാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാം. ചില സമ്മാനങ്ങൾ ഇതാ..

Representational Image
Published : February 10, 2026

ധുരവും സ്‌നേഹവും പ്രണയവും എല്ലാം ഒന്ന് ചേരുന്ന ദിനമാണ് വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ. റോസ് ഡേ മുതൽ വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. അതിലുപരി ഒരുപിടി ഓർമ്മകൾക്കായി സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും പതിവാണ്.

എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായി എന്ത് കൊടുക്കും എന്നതാണ് അടുത്ത ചിന്ത. എല്ലാ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്‌തമായി എന്ത് നൽകണം എന്നും പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇതാ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നല്‍കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സമ്മാനങ്ങൾ... വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ തന്നെ ഈ ഗിഫ്‌റ്റുകള്‍ ഒരുക്കാം....

കേക്ക് (getty images)

ഹാംപേഴ്‌സ്: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹാംപറുകൾ സമ്മാനിക്കുവുന്നതാണ്. ചോക്ലേറ്റുകൾ, ചുവന്ന റോസാ പൂക്കൾ, ടെഡി ബിയറുകൾ, പേരുകൾ പതിപ്പിച്ച കപ്പുകൾ, സുഗന്ധമുള്ള മെഴുകുതിരികൾ, ഫോട്ടെ ഫ്രെയിമുകൾ, പെർഫ്യൂമുകൾ, വാച്ച് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ബൊക്കേ (getty images)

കേക്കുകൾ: പങ്കാളിക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാവുന്നതാണ്. കേക്കിൽ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയ സൂചകമായ എഴുത്തുകളോ ഹാർട്ട് ചിഹ്നമോ ചേർക്കാം. കേക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ശേഷം ഒരു ആലിംഗനത്തോടെ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നീട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്‌ത് പങ്കാളിക്ക് നൽകുന്നത് മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും.

വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്‌റ്റ് (getty images)

ബലൂൺ ഡെക്കറേഷനുകൾ: വാലൻ്റൈൻ ദിനം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ ഇത് നല്ല വഴിയാണ്. ഹാളിലോ ബെഡ് റൂമിലോ നിങ്ങൾക്ക് ബലൂൺ ഡെക്കറേഷനുകൾ ചെയ്യാം. ചുവപ്പും വെള്ളയും നിറങ്ങളിലുള്ള ബലൂണുകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സമയം പങ്കാളിയോടൊപ്പം വൈനോ മധുര പാനീയങ്ങളോ പങ്കുവയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്.

പേഴ്‌സണലൈസ്‌ഡ് ഗിഫ്‌റ്റ്സ്: നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വസ്‌തുക്കൾ, നിങ്ങളുടെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച ലോക്കറ്റ്, കീചെയിനുകൾ, പില്ലോ എന്നിവ സമ്മാനിക്കാം.

വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്‌റ്റ് (getty images)

നൈറ്റ് ലാമ്പ് സെറ്റുകൾ: പ്രണയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സെറ്റുകൾ സമ്മാനിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എൽഇഡി വർക്കുകളോടുകൂടിയ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകളും നൽകാം. ഇത് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

കോസ്‌റ്റ്യൂം സെറ്റുകൾ: ആണ്‍സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഷർട്ടുകളും സ്‌ത്രീകൾക്ക് സാരി, ധാവണി പോലുള്ളവയും ഗിഫ്‌റ്റായി നൽകാം. ഇതിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്കിഷ്‌ടപ്പെട്ട പെർഫ്യൂമുകളും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്മൽ സെറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

ബൊക്കേ: വളരെ ഭംഗിയായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബൊക്കേകൾ പങ്കാളിക്ക് നൽകാം. ലാവൻ്റർ, വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പൂക്കൾക്കൊണ്ടുള്ളവ മനോഹരമായിരിക്കും. പങ്കാളിക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട നിറവും പൂവും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്‌റ്റ് (getty images)

ലവ്‌സ്‌റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഡയറീസ്: നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി എഴുതാനും വായിക്കാനും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പ്രണയ നോവലുകളും ഡയറികളും സമ്മാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമ്മാനത്തോടൊപ്പം ഒരു ലവ് ലെറ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മനോഹരമായിരിക്കും.

വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്‌റ്റ് (getty images)

ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനിക്കാനായി നിങ്ങൾ എന്താണ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്...ഇന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ...

