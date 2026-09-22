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ബുംറയുടെ മാന്ത്രികത മുതൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്തുകൾ വരെ; വായനക്കാരെ കാത്ത് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ വായനക്കാർക്കായി വരും മാസങ്ങളിൽ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളാണ്

BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS NEW BOOKS WORTH A READ INDIA BOOK ON CRICKETER JASPRIT BUMRAH BOOK RECOMMENDATIONS INDIA
New book titles fresh off the press (Penguin Random House India)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 10:01 AM IST

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പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ചുതീർത്ത ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശൂന്യത ഏതൊരു വായനക്കാരനും പരിചിതമാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഉടൻതന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറക്കുകയെന്ന ഒറ്റവഴിയേ വായനക്കാർക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ. വായനക്കാരുടെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട്, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുകയാണ്.

ഇന്ത്യൻ വായനക്കാർക്കായി വരും മാസങ്ങളിൽ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഭകളിലൊരാളുടെ വളർച്ച, കുടുംബവും നഷ്ടങ്ങളും പ്രമേയമാകുന്ന രണ്ട് നോവലുകൾ, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ കത്തിടപാടുകൾ, ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കൊച്ചു കണ്ടുമുട്ടലുകളുടെ കഥ പറയുന്ന ജാപ്പനീസ് നോവൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരസ്പരം യാതൊരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് മികച്ചൊരു പട്ടികയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. വായിക്കാനും സമ്മാനമായി നൽകാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും അനുയോജ്യമായ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS NEW BOOKS WORTH A READ INDIA BOOK ON CRICKETER JASPRIT BUMRAH BOOK RECOMMENDATIONS INDIA
The Boom Effect: Decoding the Magic of Jasprit Bumrah (Penguin Random House India)

ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ മാന്ത്രികത
ആയുഷ് പുത്രൻ, നിക്കോളാസ് ബ്രൂക്സ് എന്നിവർ ചേർന്നെഴുതിയ ദി ബൂം ഇഫക്ട് ഡീകോഡിങ് ദി മാജിക് ഓഫ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്ന പുസ്തകം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. ബുംറയുടെ പന്തേറ് കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഉത്തരമേകും. അണ്ടർ 19 ടീമിൽ കളിക്കാത്ത, സാധാരണ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരുടെ ശരീരപ്രകൃതിയോ ആക്ഷനോ ഇല്ലാത്ത ബുംറയുടെ കഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ബാറ്റർമാരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ റണ്ണപ്പ് പോലും വളരെ ലളിതമായാണ് തോന്നുക.

പെൻഗ്വിൻ പ്ലേ പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ബുംറ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ബുംറയായി മാറിയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ ഗല്ലി ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് ടീമിലേക്കും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യൻ പേസ് അറ്റാക്കിലേക്കുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയാണ് രചയിതാക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. പരിചിതനായ ഒരു കളിക്കാരനെ വീണ്ടും ആകർഷകമാക്കുന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലെ വിവരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. വ്യത്യസ്തതകളെ എങ്ങനെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാമെന്നതിൻ്റെ പഠനം കൂടിയാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത വലിയ പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ബുംറയുടെ പന്തേറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാവുന്നതാണ്.

BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS NEW BOOKS WORTH A READ INDIA BOOK ON CRICKETER JASPRIT BUMRAH BOOK RECOMMENDATIONS INDIA
Special Bind-up of two novellas by Fredrik Backman (Penguin Random House India)

ഓർമകളുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും കഥകൾ
ഫ്രെഡ്രിക് ബാക്ക്മാൻ്റെ ആൻഡ് എവരി മോണിങ് ദി വേ ഹോം ഗെറ്റ്സ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് ലോങ്ങർ, ദി ഡീൽ ഓഫ് എ ലൈഫ് ടൈം എന്നീ രണ്ട് നോവലുകളുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓർമ, കുടുംബം, ത്യാഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സമയം ഒരിക്കലും ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കില്ലെന്ന സത്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ഓർമകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രായമായ ഒരാൾ തൻ്റെ മകനുമായും പേരക്കുട്ടിയുമായും നടത്തുന്ന വൈകാരികമായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ആദ്യ നോവലിൻ്റെ പ്രമേയം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെ വിടപറയുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് ഉയർത്തുന്നത്. മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നാം എന്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യജീവൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ നോവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. സാധാരണക്കാരിൽ നർമവും വാത്സല്യവും കണ്ടെത്തുന്ന ബാക്ക്മാൻ്റെ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.

വലിയ നോവലുകൾ വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് വായിച്ചുതീർക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണിത്. ശാന്തമായ ഒരു ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം വായിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരെ വൈകാരികമായി സ്പർശിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS NEW BOOKS WORTH A READ INDIA BOOK ON CRICKETER JASPRIT BUMRAH BOOK RECOMMENDATIONS INDIA
Truth and Love: The Gandhi-Tolstoy Letters (Penguin Random House India)

സത്യവും സ്നേഹവും: ഗാന്ധി ടോൾസ്റ്റോയ് കത്തുകൾ
ചരിത്രവും തത്ത്വചിന്തയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വായനയ്ക്കിടയിൽ ചിന്തിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർക്കും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗാന്ധിയും ഡാനിൽ ടോൾസ്റ്റോയിയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലവ് ദി ഗാന്ധി ടോൾസ്റ്റോയ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

സത്യം, ധാർമികത, അഹിംസ, മനഃസാക്ഷി, അനീതിക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു ഇവരുടെ കത്തുകളിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. തിന്മയോടുള്ള അഹിംസാത്മകമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെയും ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ചിന്തകൾ ഗാന്ധിയുടെ തത്ത്വചിന്തകളുടെ വികാസത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS NEW BOOKS WORTH A READ INDIA BOOK ON CRICKETER JASPRIT BUMRAH BOOK RECOMMENDATIONS INDIA
Matcha on Monday (Penguin Random House India)

ഇരുവരുടെയും പിൻഗാമികളാണ് ഈ കത്തുകൾ പുതിയ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അനീതികളോട് സമൂഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും അക്രമം, രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ എന്നിവയെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ പുസ്തകം സമകാലിക ലോകത്തും പ്രസക്തമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനൊപ്പം ചിന്തിക്കാൻ കൂടി അവസരം നൽകുന്ന ഈ പുസ്തകം സാവധാനം വായിച്ചുതീർക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.

പ്രതീക്ഷകളുടെ തിങ്കളാഴ്ചകൾ
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മിച്ചിക്കോ ആയാമയുടെ മാച്ചാ ഓൺ മൺഡേ വായിക്കാം. വാട്ട് യു ആർ ലുക്കിങ് ഫോർ ഈസ് ഇൻ ദി ലൈബ്രറി എന്ന പുസ്തകത്തിന് ശേഷം മാർബിൾ കഫേയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയാമ എഴുതിയ നോവലാണിത്.

BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS NEW BOOKS WORTH A READ INDIA BOOK ON CRICKETER JASPRIT BUMRAH BOOK RECOMMENDATIONS INDIA
Carl’s Doomsday Scenario (Penguin Random House India)

അപരിചിതരായ മനുഷ്യർ, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, ആളുകൾ പരസ്പരം ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ ലളിതമായ കഥയുടെ പ്രമേയം. ടോക്കിയോയിലെ ഒരു കഫേയിൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന മാച്ചാ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ, പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ദമ്പതികൾ, ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട കലാകാരി, കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന യുവതി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.

വലിയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പകരം സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ചെറിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെയുമാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ശാന്തമായ ജാപ്പനീസ് ഫിക്ഷനുകളും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പുസ്തകമാണിത്.

അതിജീവനത്തിൻ്റെ അന്യഗ്രഹ ലോകം
അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ, വീഡിയോ ഗെയിം തന്ത്രങ്ങൾ, രാക്ഷസന്മാർ എന്നിവ നിറഞ്ഞ ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാറ്റ് ഡിന്നിമാൻ്റെ കാൾസ് ഡൂംസ്ഡേ സിനാരിയോ വായിക്കാം. ഡൺജിയൻ ക്രോളർ കാൾ പരമ്പരയിലെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കാളും പ്രിൻസസ് ഡോനട്ടും അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ നടത്തുന്ന ഡൺജിയൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ എത്തുന്നതാണ് കഥ. ഗാലക്സിയിലെ കാഴ്ചക്കാർക്കിടയിൽ ഇവർക്ക് ജനപ്രീതി വർധിക്കുന്നതോടെ ഇവരുടെ യാത്ര കൂടുതൽ അപകടകരമായ ഒരു വിനോദ പരിപാടിയായി മാറുന്നു.

ദുരൂഹമായ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഓവർ സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇവർ പിന്നീട് എത്തുന്നത്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഈ നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ അപകടകരമാണെന്ന് ഇവർ വൈകാതെ തിരിച്ചറിയുന്നു. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, ഫാന്റസി, വീഡിയോ ഗെയിം ലോജിക്, സാഹസികത എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ രസകരമാക്കുന്നത്. അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ കാളിൻ്റെ ഓരോ നീക്കവും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്.

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ഗെയിമിങ് സംസ്കാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഥകൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അസംബന്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണിത്. നർമമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റ് ഡിന്നിമാൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. വേഗത്തിൽ വായിച്ചുതീർക്കാൻ കഴിയുന്ന രസകരമായ ഒരു പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.

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BOOK ON GANDHI AND TOLSTOY LETTERS
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