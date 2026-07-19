പങ്കാളിയെ കിട്ടാനില്ല,യുവാക്കൾ അസ്വസ്ഥരാണ്; നിരാശയിൽ മുഴുകി യുവത്വം
25നും 39നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാലിൽ ഒരാൾ അവിവാഹിതനാണെന്നും പശ്ചിമ യൂറോപ്പ്, യുഎസ് തുടങ്ങിയ സമ്പന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കാകുലരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
Published : July 19, 2026 at 8:49 PM IST
പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കൾ കടുത്ത നിരാശയിലെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 'ജീവിതങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ഭാവികൾ' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് യുവാക്കളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് മൂലം ഏകാന്തത വർധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
25നും 39നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാലിൽ ഒരാൾ അവിവാഹിതനാണെന്നും പശ്ചിമ യൂറോപ്പ്, യുഎസ് തുടങ്ങിയ സമ്പന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കാകുലരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ യുവാക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതേസമയം പനാമയിലും കാമറൂണിലുമുള്ളവർ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ യുവാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യുഎൻ) റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്.
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യുവാക്കൾ 25 വയസ് കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളവരാകുന്നുവെന്നും റീലുകൾ കാണുകയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, കരിയർ പുരോഗതിക്കും മറ്റ് അവശ്യ ജോലികൾക്കുമായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കാനും മാതാപിതാക്കളാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇത് നേടാൻ പാടുപെടുന്നുണ്ടെന്ന് സർവേ പറയുന്നു.
'അനുയോജ്യയും വിശ്വസ്തയുമായ പങ്കാളിയുടെ അഭാവം'
യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ, സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 100,000ത്തിലധികം യുവാക്കളിൽ ഏകദേശം 16% പേരും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നാലിലൊരു ശതമാനം (25%) ആളുകളാണ് നിലവിൽ അവിവാഹിതരായി കഴിയുന്നത്. അതേസമയം, സജീവമായി ഒരു പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരാളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
യുഎസ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ അനുയോജ്യരും വിശ്വസ്തരുമായ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ നിരാശരാണ്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ കുടുംബപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നവരാണ്.
കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ പുരുഷന്മാരും ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീകളും അവിവാഹിതർ
അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും എണ്ണം പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചിമ, മധ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ, 32.3% പുരുഷന്മാരും അവിവാഹിതരാണ്, അതേസമയം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും മധ്യേഷ്യയിലും ഈ കണക്ക് 31.7% ആണ്; ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പലർക്കും ഒരു പങ്കാളിയെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം, പശ്ചിമ, മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏകദേശം 25.3% സ്ത്രീകളും അവിവാഹിതരാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ, ഏകദേശം 30% പുരുഷന്മാരും അവിവാഹിതരാണ്, സ്ത്രീകളിൽ 19.3% പേർ; ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
സിംഗിൾ ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
യുവാക്കൾ അവിവാഹിതരായി തുടരാനും മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളായി യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും അനുയോജ്യമായ താമസസ്ഥലത്തിൻ്റെ അഭാവവുമാണ്. പല യുവാക്കൾക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതും ഒരു കാരണമാണ്.
സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഏകദേശം 50.6% പേർക്കും പങ്കാളി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതായാണ് കരുതുന്നത്. കൂടാതെ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും മുൻ കാല ബന്ധങ്ങളിലെ വഞ്ചനയും മോശം അനുഭവങ്ങളും കാരണം 41.6% യുവാക്കൾ വിവാഹം ഒഴിവാക്കുന്നു.
അറബ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത വിവാഹം നിലനിൽക്കുന്നു:
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അതായത ലിവിങ് ടുഗദറിനേക്കാണ വിവാഹത്തിനാണ് ആളുകൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അറബ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രവണത പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമാണ്, അവിടെ ഏകദേശം 65.7% യുവാക്കൾ നേരിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 3.5% മാത്രമാണ്. അതേസമയം, ഏകദേശം 8.6% യുവാക്കളും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ പങ്കാളികളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ലിവിങ് ടുഗദറിന് സ്വീകാര്യത:
പശ്ചിമ യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, യുഎസ് തുടങ്ങിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ലിവിങ് ടുഗദറിന് വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുവെന്നാണ് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ 70 ശതമാനം ആളുകളും ലിവിങ് ടുഗദറിനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി അറബ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ 70% ത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ രീതിയെ എതിർക്കുന്നു, ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഏകദേശം 36% മുതൽ 38% വരെ ആളുകൾ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതേസമയം 34% മുതൽ 36% വരെ ആളുകൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു; ബാക്കിയുള്ളവർ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.
യുവാക്കൾ എവിടെയാണ് പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കുന്നത്?
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവിവാഹിതരായ യുവാക്കൾ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ആദർശ പങ്കാളികളെ തെരയുന്നത്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളാണ് പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 32.8% യുവാക്കളും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പങ്കാളികളെ തേടുന്നത്. അതേസമയം, 31% പേർ ഓൺലൈനായോ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകൾ വഴിയോ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരയുന്നു, ഏകദേശം 30% പേർ മറ്റു വഴികളിലൂടെ പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു.
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