മല്ലിയില ഏറെ നാള് കേടുകൂടാതിരിക്കും; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം
മല്ലിയില കേടുവരാതിരിക്കാനും പുതുമ നിലനിർത്താനും ചെയ്യേണ്ട വിദ്യകൾ പരിചയപ്പെടാം.
Published : November 17, 2025 at 8:27 PM IST
അടുക്കളയില് കാണാറുള്ള പ്രധാന ഐറ്റമാണ് മല്ലിയില. ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ മുതൽ വഴിയോര കച്ചവട കടകളിൽ വരെ ഇത് കാണാം. മിക്ക വിഭവങ്ങളുടേയും രുചി വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇറച്ചി വിഭവങ്ങളിലാണ് മല്ലിയില പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗത്തില് ചീഞ്ഞ് പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. റഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇത് കറുത്ത് പോവുകയും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മല്ലിയില പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും കേടുവരാതിരിക്കാനും വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കാനും ചില വിദ്യകളുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം...
- മല്ലിയിലയുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് വർധിപ്പിക്കാൻ, അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നാലുടൻ ഇലകൾ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക. ശേഷം ഇലകൾ കഴുകി വൃത്തിയുള്ള തുണിയിൽ പൊതിയുക. ദിവസങ്ങളോളം പുതുമ നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- മല്ലിയില ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് ഇത് കേടുകൂടാതെ നില നിർത്താൻ സഹായിക്കും.
- മല്ലിയില നന്നായി ഉണക്കി, പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ്, നനവില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. പേപ്പർ ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇലകൾ കൂടുതൽ നേരം പുതുമയോടെ നിൽക്കും.
- മല്ലിയില ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്തോ ഫ്രീസറിൽ വച്ച് അതിൻ്റെ പുതുമ നില നിർത്താവുന്നതാണ്.
- മല്ലിയില കഴുകി ഉണക്കി, വേരുകൾ വെട്ടി, ഇലകൾ അൽപ്പ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. മല്ലിയിലയുടെ പുതുമ നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായകമാകും.
