ഇനി കൈകള്‍ കഥ പറയും, ഫാഷൻ ലോകത്ത് തിളങ്ങി പാം കഫുകൾ

ഫാഷൻ ലോകം കീഴടക്കി പാം കഫുകള്‍. കൈകളെ ആകർഷകമാക്കാൻ ഈ ആഭരണം മാത്രം മതിയാകും. മോഡലുകള്‍ക്കും സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകള്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ് പാം കഫുകള്‍.

Palm cuffs have become the latest style flex (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 4:02 PM IST

പുരാതന കാലം മുതൽ ആഭരണങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. വിവാഹം, ആഘോഷങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ആഭരണവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. കമ്മൽ, മാല, വള, മൂക്കുത്തി, മോതിരം എന്നിവയെല്ലാം ആളുകളുടെ ലുക്കിനെ കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കി. പിന്നീട് എല്ലാ കാലത്തും ആഭരണങ്ങള്‍ ഏറെപേർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവയായിരുന്നു.

ആഭരണങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് കൈപ്പത്തിക്ക് അലങ്കാരമാകുന്ന ആഭരണങ്ങൾ അഥവാ പാം കഫുകൾ. വളയും മോതിരവും വാച്ചും എല്ലാം ആളുകളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുമെങ്കിലും ബോളിവുഡ് റെഡ്‌കാർപ്പെറ്റുകൾ മുതൽ കോക്‌ടെയിൽ സംഗീത നിശകള്‍ വരെയുള്ള എല്ലാ ഫാഷൻ റഡാറുകളും ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പാം കഫിനെ.

ഹാൻഡ് ജ്വല്ലറി

വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സ്‌ത്രീകൾ സമ്പത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി കൈകളിൽ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ഹാത്ത് ഫൂല്‍ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ന്യൂജെൻ വേർഷനാണ് പാം കഫ്‌.

ഹാത്ത് ഫൂലിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം ചെറിയ ചങ്ങലകളോ മണികളോ ഉപയോഗിച്ച് വളയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമിച്ച ബ്രേസ്‌ലറ്റായിരുന്നു. മുഗൾ, പേർഷ്യൻ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്‌ത്രീകൾ കുന്ദൻ, പോൾക്കി, അൺകട്ട് വജ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും പുഷ്‌പത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു ഇവയുടെ ഡിസൈൻ. പിന്നീട് രജപുത്ര രാജ്ഞികൾ ഇതിനെ ഒരു രാജകീയ അടയാളമാക്കി മാറ്റി. പേർഷ്യൻ നർത്തകർ ഇതിനെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഹാത്ത് ഫൂലിന് പ്രചാരമേറി.

ഹാത്ത് ഫൂലിൻ്റെ തിളക്കം

ഇന്ന് ഹാത്ത് ഫൂലിന് ധാരാളം പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. പൂർവികരുടെ രാജകീയ പദവിയെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഈ ഹാത്ത് ഫൂലിന് ഇന്ന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും വസ്‌ത്രവിധാനത്തിലും മുഖ്യസ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഹാത്ത് ഫൂലുകൾ വജ്രങ്ങൾ കൊണ്ടും മിനിമലിസ്‌റ്റ് ലോഹങ്ങൾക്കൊണ്ടും നിർമിച്ചവയാണ്. വിവാഹം, സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ കൈകള്‍ ആകർഷകമാക്കാൻ ഹാത്ത് ഫൂലുകള്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഫാഷൻ മോഡലുകളും സ്‌റ്റെലിസ്‌റ്റുകളും ഇന്ന് നൂതന ഫാഷൻ ശൃംഖലയിൽ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി ഇവയെകാണുന്നു.

പാം കഫ് എങ്ങനെ ധരിക്കാം

  • നോ തമ്പ് റെസ്‌ലിങ്: ഇത് ധരിക്കുമ്പോൾ തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ നാല് വിരലുകളിൽ മാത്രം ധരിക്കുക.
  • സാവധാനം ക്രമീകരിക്കുക: നിങ്ങളുടെ മുഷ്‌ടി ചെറുതായി മുറുകെ പിടിക്കുക. ശേഷം ധരിക്കുക. വളരെ അയഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മെല്ലെ മുറുക്കുക.
  • ശ്രദ്ധയോടെ നീക്കുക: കൈകൾ കഴുകുമ്പോഴും മൃഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുമ്പോഴും നീന്തുമ്പോവഴും ആഭരണം കൈയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മനോഹരമായ പാം കഫിലൂടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളും തിളങ്ങട്ടെ. നിങ്ങളും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകട്ടെ.

