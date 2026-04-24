കണ്ണും കാതും തുറന്നുവച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 7:12 AM IST

തീയതി: 24-04-2026 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല അഷ്‌ടമി

നക്ഷത്രം: പൂയ്യം

അമൃതകാലം: 07:42 AM മുതൽ 09:16 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:33 AM മുതൽ 09:21 വരെ AM & 02:57 PM മുതൽ 03:45 PM വരെ

രാഹുകാലം: 10:49 AM മുതൽ 12:22 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:10 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല. ഇന്ന് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ദിവസം മുഴുവന്‍ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കണ്ണും കാതും തുറന്നുവച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും മാറി നിൽക്കുക. ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായി അലട്ടാൻ ഇടയുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കോടതിയും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണം. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ഇന്ന്‌ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കന്നി: കുടുംബാംഗങ്ങളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും കാണുന്നതിനും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനും ഉത്സാഹവാനും ആയിരിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോകാനിടവരും. അംഗീകാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

തുലാം: ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമാകും. ഇന്ന്‌ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും ഉറപ്പാണ്.

വൃശ്ചികം : ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭദിനമായിരിക്കില്ല. കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അലട്ടും. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബൗദ്ധിക ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി വിട്ടു നിൽക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക.

ധനു: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കും. മാനസികമായി, ശാരീരികമായി, വ്യക്തിപരമായി അനുകൂലമായ ദിനമാണിന്ന്. ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക.

മകരം: ഇന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്‌. പ്രത്യേകിച്ച്‌ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭമുണ്ടാകും. ഇന്ന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. ബ്രോക്കർമാർ, വിൽപ്പന, വായ്പകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പലിശ കൊണ്ട് ലാഭം കിട്ടും. എന്നാൽ തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച്‌ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ അത്‌ കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും.

കുംഭം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ്. ജോലിയിലുള്ള സമർപ്പണം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാക്കും. തൊഴിലിടത്തില്‍ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷ നിര്‍ഭരമാകും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പണം ബിസിനസിൽ നിന്നോ, വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ അവാം ലഭിക്കുക. ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും വിധം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. മൂഹിക സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍, ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനം എന്നിവയക്ക് രണ്ടാം പകുതിയില്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം : നിങ്ങളുടെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പടിയിൽ വരാനുള്ള വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക്‌ മറ്റുള്ളവരുമായി പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പിലെത്താനുള്ള കഴിവുമൂലം ജോലികൾ ഇന്ന് നന്നായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ആളുകൾക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയിൽ വലിയ ആദരവുണ്ടാകും. ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കുക.

ഇടവം : വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും അയൽക്കാരുമായും ചില ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവ പെട്ടെന്ന് ചൂടേറി വലിയ വഴക്കുകളാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. യാത്ര പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മിഥുനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും മാതാപിതാക്കളോടുമൊപ്പം ചെലവഴിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം.

കര്‍ക്കടകം: സന്തോഷകരമായ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ദീർഘകാല ദുഃഖത്തിനും വേദനയ്ക്കും ശമനമുണ്ടാകും. . ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവരുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ടാകും.

