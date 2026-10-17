ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് മാറിമറിയും! അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 17, 2026 at 7:10 AM IST
തീയതി: 17-10-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ഷഷ്ഠി സപ്തമി
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 8:58 PM മുതൽ 10:45 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 07:45 AM മുതൽ 08:35 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:10 AM മുതൽ 10:0738 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും, വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ട്രിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്കർഷനോ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ക്രിയാത്മകമായ ജോലികളിലേൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പ്രശംസാർഹമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
കന്നി ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കാന് സാദ്ധ്യതയില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മര്ദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കലഹത്തിന് സാദ്ധ്യത. അമ്മയുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അലട്ടിയേക്കാം. വസ്രതുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുക. ഹൈഡ്രോഫോബിയ (വെള്ളത്തിനെ പേടി) നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് പ്രശ്നമായേക്കാം. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ചുറ്റുപാടുകള് ഒഴിവാക്കുക. പണച്ചെലവിന് സാദ്ധ്യത
തുലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെയും, ശത്രുക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിലെ നേട്ടങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുംമ. എന്നാൽ അവർ ഏതുവിധേനയും നിങ്ങളെ തകർക്കാനും, ആക്ഷേപിക്കാനും ഇടയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അവരെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനും, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.
വൃശ്ചികം ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള്ക്ക് കാര്യങ്ങള് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തില അസുഖകരമായ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന എല്ലാ സന്ദര്ഭങ്ങളെപ്പറ്റിയും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് നീക്കുക. ശാരീരികപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പുറമേ വിഷാദാത്മകതയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. പ്രതികൂലചിന്തകള് ഒഴിവാക്കുകയും അധാർമ്മിക വൃത്തികളില്നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കു കയും ചെയ്യുക. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് ഗ്രഹിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും.
ധനു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും, മനോഭാവവും വളരെ മാറ്റത്തോടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകതയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും, വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായ സുഗന്ധ തൈലവും ഒക്കെ കൂടി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരെ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു കാന്തം പോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആരാധകരുടെ ഇടയിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രൌഢിയോടെ നടക്കും.
മകരം ഇന്ന് വിവിധ സ്രോതസുകളിലൂടെ പണം നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി വരും. എന്നാൽ നിങ്ങളതെല്ലാം ചിലവാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ചിലവ് നിയന്ത്രിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും പണം കരുതി വയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവൃത്തിപരിചയം മൂലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ എല്ലാ കുറവുകളും ഇന്ന് പരിഹരിക്കും.
കുംഭം ഒരു വീട് വേണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമാകും. നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമാകയാൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അത് നേടിയെടുക്കുകയും വേണം. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടാകും.
മീനം വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായതിനാൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയ്യതികൾക്ക് വളരെ മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. വളരെ നാളുകളായി നിങ്ങൾ ഒരുക്കം കൂട്ടുന്ന കുടുംബസംഗമം പോലെയുള്ള ചടങ്ങ് ഇന്ന് നടക്കാനിടയുണ്ട്.
മേടം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പവർസ്യൂട്ട് ധരിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നു തലകുനിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒന്നു മനസിലാക്കിക്കൊള്ളു: നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന് ഒരു ഫലമുണ്ടായി എന്ന്! ഇനി അതു സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ, കൂടുതല് ചിട്ടയോടെ ജോലി തുടരൂ. ഏതു വിധത്തിലായാലും തീർക്കാനൊരുപാട് ജോലിയുണ്ട്.
ഇടവം ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കടത്തിവെട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ആ സ്വേച്ഛാപരമായ കീഴ്വഴക്കത്തിനുപരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതികൾ അടിസ്ഥാനപരമായ നേതൃപാടവത്തോടെ ഒരു പുതിയ ശൈലിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇതുമൂലം നിങ്ങള്ക്ക് വിജയമുണ്ടാകുകയും, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കടന്നുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനവും, സഹായങ്ങളും, മാനേജർമാരിൽനിന്നും, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കും. ഒരു വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ അക്കാഡമിക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തെയും ഇന്ന് നിസാരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടം നിങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
കര്ക്കടകം ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ–പ്രണയ!-സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലും! ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ് തയ്യാറായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങും.