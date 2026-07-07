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ഇന്ന് ഈ രാശിക്കാർ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാകൂ! അറിയാം ഇന്നത്തെ സമഗ്ര നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷഫലം വിശദമായി അറിയാം....

HOROSCOPE ASTROLOGY ZODIAC PREDICTIONS DAILY HOROSCOPE
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 7:19 AM IST

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തീയതി: 07-07-2026 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ സപ്‌തമി

നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി

അമൃതകാലം: 12:28 PM മുതൽ 2:04 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:31 AM മുതൽ 9:19 AM വരെയും 11:43 AM മുതൽ 12:31 PM

രാഹുകാലം: 3:39 PM മുതൽ 5:15 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:07 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:50 PM

ചിങ്ങം: മതപരവും മംഗളകരവുമായ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് ഇന്ന് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു പുണ്യതീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. വിദേശത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളാൽ മാനസികമായി നേരിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

കന്നി : കന്നിക്കൂറുകാർ പുതിയ ബിസിനസ്സുകളോ സംരംഭങ്ങളോ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് അനുകൂലമായ ദിവസമല്ല. ദേഷ്യം നിറഞ്ഞതും കയ്പേറിയതുമായ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, ഇത് പല അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് കാര്യമായ ചെലവുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

തുലാം : ഇന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്വയം മേക്കോവർ നടത്തുന്നതിനുമായി ഷോപ്പിംഗിന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്കും പകരും. പ്രശസ്‌തിയും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

വൃശ്ചികം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറെ ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപുരോഗതി പ്രകടമാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും ലഭിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഗംഭീര വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.

ധനു : ഇന്ന് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മക്കളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശങ്കകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടിയേക്കാം. കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും ബൗദ്ധികമായ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം, കലയോടും സാഹിത്യത്തോടും ഇന്ന് പ്രത്യേക ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തും.

മകരം : ഈ രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള ആവേശവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഇന്ന് കുറവായിരിക്കും. കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആശയസംഘട്ടനങ്ങളോ, സാമൂഹിക പദവിയെ ബാധിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളോ ഇതിന് കാരണമാകാം. മാനസികമായി മികച്ച അവസ്ഥയിലല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ വിരസമായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കുംഭം : മനസ്സിലെ ആശങ്കകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറി വളരെയധികം ഉല്ലാസവാനായിരിക്കാൻ കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ദിവസത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കും. സന്തോഷകരമായ യാത്രകൾക്ക് പദ്ധതിയിടും. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ദിവസമാണിന്ന്.

മീനം : ഇന്ന് ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കണക്കുസൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ദേഷ്യവും സംസാരവും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളുകളുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അനാവശ്യ ചിന്തകളിൽ മുഴുകുന്നതും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.

മേടം : ഇന്ന് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് വലിയ ഉന്മേഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മികച്ച ഗൃഹാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിലോ കുടുംബസംഗമത്തിലോ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്നത്തെ ഗ്രഹനില പ്രവചിക്കുന്നു.

ഇടവം: ഇന്ന് പൊതുവേ മങ്ങിയ ഫലങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അനാരോഗ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകിയേക്കാം. വരുമാനത്തേക്കാൾ ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പുനരവലോകനം നടത്തുക. യാത്രകളിലും മറ്റും അപകടസാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

മിഥുനം : ശാരീരികമായും മാനസികമായും വളരെയധികം ആശ്വാസവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്ന ദിനമാണിന്ന്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് മേലധികാരികളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ഇത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും പദവിയും ഉയരും.

കർക്കടകം : ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്തെ പ്രധാന ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയാകുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ മേലധികാരികൾ സംതൃപ്തരാകുകയും ചെയ്യും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഇന്നത്തെ ഫലത്തിലുണ്ട്. വീട് മനോഹരമാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാധിക്കും.

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