ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിലാണോ..? ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശി ഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : July 4, 2026 at 7:30 AM IST
തീയതി: 04-07-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 6:06 am മുതൽ 7:42 am വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:42 am മുതൽ 8:30 am വരെ
രാഹുകാലം: 9:17 am മുതൽ 10:53 am വരെ
സൂര്യോദയം: 6:06 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:50 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങള് സങ്കീർണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടാതിരിക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. വ്യവഹാരങ്ങളില്നിന്നും അകന്നുനില്ക്കുക.
കന്നി: പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും ബിസിനസുകാര്ക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളികള്, സഹപ്രവര്ത്തകര്, കിടമത്സരക്കാര് എന്നിവരെക്കാള് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും. സഹപ്രവര്ത്തകര് സഹായമനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്തി കരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ലാഭമുണ്ടാകാന് വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവര്ക്ക് അത് സുഖപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.
തുലാം: നിങ്ങള്ക്ക് തികഞ്ഞ മാനസികോന്മേഷമുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പ്രൗഢമായ പെരുമാറ്റംകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടേയും അപരിചിതരുടെപോലും ഹൃദയം കവരും. ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. തൊഴില്സ്ഥലത്ത് കഴിവതും ഒതുങ്ങിക്കഴിയുക. അമിതാവേശം കാണിക്കാതിരിക്കുക. ദഹനവ്യവസ്ഥക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല് ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.സാഹിത്യ രചനക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു.
വൃശ്ചികം: സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. അമ്മക്കും അസുഖങ്ങള് ബാധിച്ചേക്കാം. കുടുംബാന്തരീക്ഷവും കലുഷിതമാകാം. ഇത് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണമായേക്കും.
ധനു: നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലെ ജ്ഞാനവും പ്രവൃത്തികളിലെ വീരഭാവവും കൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ലതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും വ്യർഥമായി തീരും എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
കുംഭം: ഭാവിപദ്ധതികളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസം തോന്നിയേക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദാരമനസ്കത ഇതിനകം നേടിയിട്ടുള്ള സദ്ഗുണത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും.
മീനം: ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുടുംബത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. സൗഹൃദങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കിന്ന് ഗുണകരമാകും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കളേയും സഹപ്രവര്ത്തകരേയും സല്ക്കരിക്കാന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കും. സമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കും. മുതിര്ന്നവരും മേലധികാരികളും ആയി ഒത്തുചേരാന് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങള് ഏര്പ്പെട്ടേക്കാവുന്ന കരാറുകള് ഭാവിയില് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാകും. കുടുംബത്തില്നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും സന്തോഷ വാര്ത്ത വന്നെത്തും.
മേടം: ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഏറ്ററവും നല്ല ദിവസം. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സല്ക്കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രക്കും സാധ്യത.
ഇടവം: ഓഫീസില്പോകുന്നവര്ക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളോട് അനുകൂലമനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്ടിനിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപൂര്ണമായ ജോലികള് തൃപ്തികരമായി ചെയ്തു തീര്ക്കും.
മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ഈദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവക്ക് സാദ്ധ്യത. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്പരമായി കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുക.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പ്രധാന്യം നൽകുക. നിങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ജോലി ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി എത്രയും പെട്ടന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുക. ജോലിയോടുള്ള അർപ്പണബോധം വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങൾ സുഹ്യത്തുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നറിയാൻ കഴിയും.