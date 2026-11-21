ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഉയർച്ച ഉണ്ടായേക്കും; അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം വിശദമായി...
Published : November 21, 2026 at 7:19 AM IST
തീയതി: 21-11-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 06:21 AM വരെ 07:48 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 07:57 AM മുതല് 08:45 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:15 AM മുതല് 10:42 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:20 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഔഷധ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. ചില ചിന്തകൾ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. ധ്യാനവും ആത്മീയമായ ഉയർന്ന ചിന്തകളും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും.
കന്നി: ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഉയർച്ച ഉണ്ടായേക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സർഗ്ഗാത്മക പുറത്തുവരും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുകയും അവ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിസരങ്ങളെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. പലവഴികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇന്ന് കലഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. ദീർഘകാലനിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഭൂമികച്ചവടത്തിനും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അത് ദീർഘകാലലാഭത്തിനും നേട്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും തുറന്ന കൈയ്യോടെ സ്വീകരിക്കുക.
ധനു: ഇന്ന് മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം. വസ്തുവകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധനപരമായി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്.
മകരം: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കും. ഒരു സന്തോഷകരമായ യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
കുംഭം: വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം നേടുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം.
മീനം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികമായി വളരെ ശാന്തനും, ശാരീരികമായി വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവനുമായിരിക്കാന് സാധ്യത. ജോലിയിൽ പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒരു യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ശാരീരിക ക്ഷമതയും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തും. അനാവശ്യമായ ചെലവുകളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാം. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും.
ഇടവം: പുതിയ ബന്ധുക്കളും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിൽ മേന്മ തനൽകുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും. ഈ ദിവസം എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസമയവും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും തുല്യമായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഉല്ലാസയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സത്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
കര്ക്കടകം: ഒരു ചെറിയ യാത്രയോ തീർത്ഥാടനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനായിരിക്കാനും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.