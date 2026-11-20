അവിവാഹിതരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മികച്ച ദിനം; അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം വിശദമായി...
Published : November 20, 2026 at 7:31 AM IST
തീയതി: 20-11-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല ദശമി
നക്ഷത്രം: പൂരുരുട്ടാതി
അമൃതകാലം: 07:48 AM മുതൽ 09:15 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:45 AM മുതൽ 09:33 AM വരെ & 03:09 PM മുതൽ 03:57 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:42 AM മുതൽ 12:09 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:20 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കുകയും ധാരാളം സമയം നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ അധികം സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും.
കന്നി: ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചിലവഴിക്കും. പുതിയ ബന്ധങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് നേട്ടമാകും. ജോലിയില് നിങ്ങള് കുറച്ചുകൂടി അച്ചടക്കം പലിക്കണം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു നല്ല ദിവസം ചെലവിടാം.
തുലാം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാം. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു യാത്രനടത്തുന്നതായും ഫലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്നു നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും.
വൃശ്ചികം:ചിട്ടയില്ലാത്ത ഭക്ഷണശീലവും അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികളും ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോകുന്നവയുമല്ല. നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർക്കും, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഭാവനാസമ്പന്നമായ പദ്ധതികൾ നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു.
ധനു: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും, ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസിൽ ഉണ്ടാകും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കുവാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന്.
മകരം: അവിവാഹിതർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിനം. അമിതമായ ജോലിഭാരം നിങ്ങളെയിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. പ്രൊമോഷന് ലഭിക്കാന് ഭാഗ്യമുണ്ട്. ബിസിനസ് യാത്രക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മാനസികമായി പിരിമുറുക്കം കുറക്കുക. വിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിന് സമയം ചിലവഴിക്കുക. അശുഭചിന്തകള് ഒഴിവാക്കുകയും, വാക്കുകള് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനാല് അവ നിയന്ത്രിക്കണം.
മീനം: നിങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാല് കുടുംബംഗങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ഉറച്ച് നില്ക്കും. സാമ്പത്തികമായി ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. എന്നാല് പുതിയ ബന്ധങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് നേട്ടമാകും. ജോലിയില് നിങ്ങള് കുറച്ചുകൂടി അച്ചടക്കം പലിക്കണം.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അത്ര തൃപ്തികരമാവില്ല. കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടാവില്ല. സംഭാഷണത്തില് പോലും ശ്രോതാവിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് സാധിക്കും.
ഇടവം: സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവര്ക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
കര്ക്കടകം: ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കാം. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും.