നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിജയം കാണും; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം പറയുന്നത്...
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : November 19, 2026 at 7:18 AM IST
തീയതി: 19-11-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: പൂരുരുട്ടാതി
അമൃതകാലം: 09:15 AM മുതൽ 10:42 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:20 AM മുതൽ 11:08 & 03:08 PM മുതൽ 03:56 PM വരെ
രാഹുകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:03 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:20 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള അസ്വാരസ്യം ഇരുവര്ക്കും മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. സഹപ്രവര്ത്തകരുമായും ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും ഇടപ്പെടുമ്പോൾ ശാന്തതയും ക്ഷമയും കൈവിടാതിരിക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമകാര്യങ്ങളില് പ്രതീക്ഷിച്ചഫലം ലഭിക്കില്ല.
കന്നി: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അപൂർണമായ ജോലികൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. അസുഖമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും.
തുലാം: നല്ല പ്രവ്രത്തികളുടെ ഫലമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നതിന് പകരം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഓടിനടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം: അസ്വാസ്ഥ്യമോ മാനസിക പ്രശ്നമോ ഉള്ളതായി തോന്നിയേക്കാം. അതിനാൽ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ധനു: സത്യവും നീതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അനീതിക്കും വിവേചനത്തിനും എതിരേ നിങ്ങൾ പൊരുതും. ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ പോരാടേണ്ടതുണ്ടായേക്കാം. ഐശ്വര്യപൂർണവും സൗഭാഗ്യപൂർണവുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.
മകരം: സംഭാഷണത്തില് കര്ശന നിയന്ത്രണം കൈക്കൊള്ളണം. ചെലവിലും നിയന്ത്രണമേര്പ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കുക.ക്ഷീണം തോന്നാനിടയുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ചില അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള് നിങ്ങള്ക്കിടയില് പ്രതികൂലാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
കുംഭം: പുതിയ ജോലികൾ, സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ചിലപ്പോൾ വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടയേക്കാം.
മീനം: നല്ല ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങും.
മേടം: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം സന്തോഷം പകരും. കുടുംബത്തിലും ജോലി സ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളായും സമയം ചെലവഴിക്കും.
ഇടവം: ബിസിനസിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടമുണ്ടാകും. വരുമാനം ഗണ്യമായി വര്ധിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും.
മിഥുനം: പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവസം. ബിസിനസുകാർക്കും നല്ല ദിവസമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കും.
കര്ക്കടകം: മികച്ച ദിനമല്ല. മുന്കോപം നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അയൽക്കാരുമായോ ബന്ധുക്കളായോ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുക. സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ചിന്തിക്കുക. യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക.