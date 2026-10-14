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ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ തെളിയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമോ? രാശി ഫലം വിശദമായി

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം...

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2026 at 6:47 AM IST

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തീയതി: 14-10-2026 , ബുധൻ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം

നക്ഷത്രം: അനിഴം

അമൃതകാലം: 04:13 AM മുതൽ 05:56 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: : 08:35 AM മുതൽ 09:22 AM വരെ

രാഹുകാലം: 03:06 PM മുതൽ 04:34 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:11 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:08 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കളങ്കമില്ലാതെ പെരുമാറും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം തീർക്കുന്നതിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കും.

കന്നി: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതയിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ വിദ്യഭ്യാസത്തിന്‌ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തണം. കൂടാതെ, അവർ പഠനവും, ഒഴിവു സമയവും സംതുലിതാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം.

തുലാം: നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ദിവസമായിരിക്കും. അത്തരമൊരു വഴക്കമുള്ള സമീപനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ യുക്തിസഹവും ന്യായയുക്തവുമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്‌തരാക്കും.

വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും മനസ്സും രണ്ടുധ്രുവങ്ങളിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വികാരവിചാരങ്ങളെ അമർത്തിവയ്‌ക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയുമരുത്. എന്തായാലും ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റാളുകൾ നിങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ സാധിക്കും.

ധനു: സ്ഥിരതയും ചിട്ടയുമുള്ള ഒരു ദിവസമായി നിങ്ങൾക്കിന്ന് തോന്നും. ഒരു കുടുംബസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ അധിക സമയവും അവരോടൊപ്പവും അവരോടുള്ള കടമകളിലും നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കും. ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച്‌ ഇന്ന് ശാന്തനായിരിക്കും.

മകരം: ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ വളരെ നേർരേഖയിലാണ്‌. കൂടാതെ നിങ്ങളുമായി അടുപ്പമുള്ളവരെയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വേണമെന്നുവിചാരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

കുംഭം: അവിവാഹിതരായവർ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കും. അതുപോലെ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രണയിനികളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.

മീനം: ഒരു യാത്ര പോകാനായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ കുറേക്കാലമായി വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒന്നു മാറി നിൽക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

മേടം: പണം പുസ്‌തകങ്ങൾക്കായി മുടക്കും.ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധിക സമയം ലഭിക്കാനുളള സൂചനകൾ ഉണ്ട്.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ശാന്തനായും, ഒന്നിലും കുലുങ്ങാത്തവനായും ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ ശുഭലക്ഷ്യമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം കവർന്നെടുക്കും. ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധിക സമയം ലഭിക്കാനുളള സൂചനകൾ ഉണ്ട്. പ്രമോഷൻ, വിപണനരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്‌ മികച്ച സമയം.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആലസ്യം തോന്നുകയും പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോ സുഹൃത്തുക്കളോ നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥതക്ക് കാരണമാകാം. എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിലും എങ്ങിനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുമെങ്കില്‍ യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കുക.

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