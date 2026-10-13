ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് രാജയോഗം! നിങ്ങളുടെ രാശി ഇതിലുണ്ടോ?
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : October 13, 2026 at 7:02 AM IST
തീയതി: 13-10-2026 ,ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 04:13 AM മുതൽ 05:56 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: : 08:35 AM മുതൽ 09:22 AM വരെ
രാഹുകാലം: 03:06 PM മുതൽ 04:34 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:08 PM
ചിങ്ങം: പഴയ സഹപ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ വീണ്ടും കാണാനും, പുതിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോ, ബന്ധുക്കളോ ഇന്ന് സന്ദർശിക്കാനിടയുണ്ട്.
കന്നി: നിങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയവുമായി ശരിയായ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം ചിലവാക്കുകയും, പിന്നീട് അതോർത്ത് വിഷമിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.
തുലാം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള സമർപ്പണം സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള അർപ്പണമനോഭാവം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു കാര്യം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം .
വൃശ്ചികം: ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ളവരെ എങ്ങിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ കഴിയും. പഴയ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടിയേക്കാം.
മകരം: ജോലിയിൽ നല്ല പ്രതിഫലം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ അസൂയയോ, വെറുപ്പോ ഒന്നും ഇന്ന് തോന്നുകയില്ല. അവർ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. ജോലി മാറുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അതിനു പറ്റിയ സമയമല്ല. കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കാം.
കുംഭം: നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, ഇവയിൽ മിക്കതും ഒന്നൊന്നായി തീർക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
മീനം: അധാര്മ്മികവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില് ചാടിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശദ്ധിക്കുക. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടരുത്. ചികിത്സാചെലവുകള്ക്ക് സാദ്ധ്യത. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: പ്രതീക്ഷകളും പദ്ധതികളുമൊന്നും വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കുകയില്ല. വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളും, പ്രതിസന്ധികളും ദിവസം മുഴുവനും ഉണ്ടാവും.
മിഥുനം: നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തോട് വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരെ കൈ അയച്ച് സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ മഹനീയമായ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം ഉയർത്തുകയും, ആത്മവിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ സാധിക്കും. വിജയം അനായാസമായി നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നകാര്യം മനസിലാക്കുക ഇത് നേടുന്നതിനായി കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.