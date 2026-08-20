പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് ഉത്തമ ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം
Published : August 20, 2026 at 6:51 AM IST
തീയതി: 20-08-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 09:21 AM മുതൽ 10:54 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:14 AM മുതൽ 11:02 AM വരെ & 03:02 PM മുതൽ 03:50 PM വരെ
രാഹുകാലം: 02:00 PM മുതൽ 03:34 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ജോലിയില് കാര്യമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാകില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദോഷം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. നിയുക്ത ചുമതല കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ദഹനവ്യവസ്ഥ തകരാറിലാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി ബലഹീനത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
തുലാം: പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിന്ന്. ഏറെക്കാലങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ബാല്യകാലസുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാകാനിടയുണ്ട്. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളില് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
വൃശ്ചികം: ജോലി സ്ഥലത്തെ ഭാരിച്ച അധ്വാനവും കുറഞ്ഞഫലവും നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തും. വീട്ടില് ശാന്തത പാലിച്ചും സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചും കലഹങ്ങളും തര്ക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സായാഹ്നയാത്രക്കും സാധ്യത.
ധനു: ഒരു അപകട സാധ്യത കാണുന്നതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൗഹാര്ദ്ദ പൂര്ണമായിരിക്കും. ദാനധര്മ്മങ്ങളും സമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടേക്കാം.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ഉത്പാദനക്ഷമമായ ദിവസമായിരിക്കും. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളില് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. അമിത ചെലവിന് സാധ്യത കാണുന്നതിനാൽ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിയമപ്രശ്നങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക.
മീനം: നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. അത് നിങ്ങളോട് അവർക്കുള്ള ക്രിയാത്മകമായ മനോഭാവത്തിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: ഓഫിസിലെ ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരും. മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തടസങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതാണ്. കോപവും വിദ്വേഷവും ഒഴിവാക്കണം. ശത്രുക്കളെ കരുതിയിരിക്കുക. തിയ ജോലികള് ഇന്ന് തുടങ്ങാതിരിക്കുക. ആത്മീയമായ നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകാം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ജോലിയും സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷവും നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്ന് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കും.