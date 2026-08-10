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പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കാൻ മികച്ച ദിവസം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിനം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 7:02 AM IST

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തീയതി: 10-08-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കർക്കടകം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

അമൃതകാലം: 02:03 PM മുതൽ 03:37 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:38 PM മുതൽ 01:26 PM വരെ & 03:02 PM മുതൽ 03:50 PM വരെ

രാഹുകാലം: 07:47 AM മുതൽ 09:21 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:45 PM

ചിങ്ങം: ബിസിനസിലും സാമ്പത്തികനിലയിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോകാൻ സാധിക്കും. വസ്‌തു ഇടപാടിന് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.

കന്നി: ജോലിയായാലും ബിസിനസ് ആയാലും കന്നിരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് വിജയത്തിന്‍റെ ദിവസമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് വരുമാനവര്‍ദ്ധനവോ പ്രൊമോഷനോ കൈവരാം. പിതാവില്‍ നിന്ന് ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത.

തുലാം: വളരെക്കാലമായി നീണ്ടുനിന്ന നിങ്ങളുടെ നിയമപ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ന് അവസാനിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം സാധാരണമായി തുടരും. വിഷമഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ ചില മികച്ച പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചിക രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇതൊരു ശരാശരി ദിവസമാണ്. പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനാലോചിക്കുവർ ആ പദ്ധതി മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. കൂടുതല്‍ പണം ചെലവാക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും. ചെലവുകളിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക.

ധനു: ഏറ്റൊടുത്ത ജോലി വളരെ ഭംഗിയായി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി വന്ന് ചേരും. കുടംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര പോവാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായി പെരുമാറുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മകരം: സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. കച്ചവട രംഗത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു തടസവുമില്ലാതെ കച്ചവടം തുടരാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.

കുംഭം: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതും യാത്രകളും ഒഴിവാക്കുക. സ്ത്രീകള്‍ അവരുടെ കര്‍ക്കശസ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലായ്‍പോഴും ശാന്തരായിരിക്കണം.ചെലവുകള്‍ പെട്ടെന്ന് വര്‍ദ്ധിക്കാനും സാധ്യത.

മീനം: ര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഒട്ടേറെ വിഷമതകളേയും പ്രശ്‌നങ്ങളേയും ഇന്ന് നേരിടേണ്ടിവരും. വസ്‌തുവിനേയോ വാഹനങ്ങളേയോ സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകളില്‍ ഇന്ന് വളരെ അധികം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സമ്പത്തിനും ഇന്ന് ദോഷം സംഭവിക്കാം.

മേടം: മേലധികാരികളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾ എളുപ്പത്തിൽ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഇടവം: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സമയം. കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുമായോ മുതിർന്നവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലേറെ ഫലം ചെയ്യും.

മിഥുനം: കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക്‌ നല്ല ദിവസം. പുതുമയും സർഗാത്മകതയും ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇഷ്‌ടമുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകും. ബഹുമതികൾ വന്നുചേരും. സാഹചര്യങ്ങളെ മികവോടെയും ലഘുവായും നേരിടുക.

കര്‍ക്കടകം: തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.

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