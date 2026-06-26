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കോപം നിയന്ത്രിക്കുക; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി

അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം....

HOROSCOPE TODAY ZODIAC SIGN ASTOROLOGY TODAY HOROSCOPE
Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 7:11 AM IST

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തീയതി: 26-06-2026 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: വിശാഖം

അമൃതകാലം: 07:40 AM മുതൽ 09:15 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:28 to 9:16 AM മുതൽ 02:52 PM മുതൽ 03:40 PM വരെ

രാഹുകാലം: 10:51 AM മുതൽ12:26 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:04 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:48 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്‌. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടി സമയം ചിലവഴിക്കും. വൈകുന്നേരം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനും സാധ്യത. ഇന്ന് നല്ലരീതിയിൽ നിങ്ങൾ പണം ചിലവാക്കും.

കന്നി: നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസവും ബുദ്ധിപരവുമായ സമീപനവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ അനൗദ്യോഗിക നൈപുണ്യവും വ്യക്തിത്വവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.

തുലാം: പിതാവുമായി നല്ലബന്ധം പുലര്‍ത്താനും അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവന്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നം നിങ്ങളെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കും.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുകളുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു കൊച്ചു യാത്ര പോകാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പേരും പ്രശസ്‌തിയും നേടും. അതുപോലെ ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മകരം: നിയമവിരുദ്ധമോ അധാർമ്മികമോ ആയ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ തെറ്റുപറ്റിയേക്കാം.

കുംഭം: വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കാണും. ബിസനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. വീട്ടിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ ഒരുപാട് പ്രശംസ ലഭിക്കും.

മീനം: ഇന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.

മേടം: ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ ആവേശഭരിതമായിരിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരുപാടി നാളായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇന്ന് നടക്കും.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കും. പ്രണയം പറയാൻ ഉത്തമ ദിവസം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നേക്കാം. ചെലവ് കൂടും. കുടുംബമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഒരു യാത്രക്ക് സാധ്യയുണ്ട്.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആലസ്യവും ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടും. കോപം നിയന്ത്രിച്ച് ശാന്തത പാലിക്കുക. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാനാകും.

കര്‍ക്കടകം: മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാക്കു തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി മറ്റുള്ളവരെ വേദനപ്പിച്ചേക്കാം.

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