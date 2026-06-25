പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷഫലം വിശദമായി അറിയാം....
Published : June 25, 2026 at 6:50 AM IST
തീയതി: 25-06-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 09:15 AM മുതൽ 10:51 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:04 AM മുതൽ 10:52 AM വരെ & 02:52 PM മുതൽ 03:40 PM വരെ
രാഹുകാലം: 02:02 PM മുത 03:37 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:04 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:48 PM
ചിങ്ങം: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് സൂക്ഷിക്കുക. ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുക. യാത്ര ചെയ്യാനോ പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങള് മാറ്റിവക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള് വിചാരിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകില്ല.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വീട്ടിൽ കലഹങ്ങൾ നടന്നേക്കാം. ഓഫിസിൽ സഹപ്രവർത്തകരുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വിജയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല.
തുലാം: ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജസ്വലനായിരിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരുപാടി നാളായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇന്ന് നടക്കും.
വൃശ്ചികം: മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാക്കു തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി മറ്റുള്ളവരെ വേദനപ്പിച്ചേക്കാം.
ധനു: അസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കും. രോഗികള്ക്ക് അരോഗ്യത്തില് പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എന്തു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയേക്കാം.
മകരം: വിജയകരമായി പലതും നേടിയെടുക്കാന് ഉചിതമായ ദിനം. പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷമായിരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് ഇന്ന് ഉചിതമായ ദിവസമാണ്. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് കേൾക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം തൃപ്തികരമാകും.
കുംഭം: ഏത് പ്രതീകൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക. എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും പലതവണ ആലോചിച്ച് മാത്രം പറയുക. നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു കലഹമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംയമനം പാലിക്കുക.
മീനം: ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. മാനസിക പിരിമുറക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സംയംമനം പാലിക്കുക. പുതുതായി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ന് ശുഭകരമായ ദിവസമല്ല.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തം നിറഞ്ഞ ജോലി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവ് ഉണ്ടായേക്കാം. ബിസിനസിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോവാനും സാധ്യത.
ഇടവം: ആരോഗ്യത്തില് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും.
മിഥുനം: വസ്തു ഇടപാടുസംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യമായ ദിവസമല്ല. ആരോഗ്യത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ അടുത്തവരുമായി അകന്ന് കഴിയാന് ഇടവരും. തെറ്റിദ്ധാരണകളും തര്ക്കങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.
കര്ക്കടകം: സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവര്ക്ക് നല്ല ദിനം. വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ഇന്ന് കടുത്ത മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത.