അനാവശ്യ ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കുക; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 16, 2026 at 7:00 AM IST
തീയതി: 16-05-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: അമാവാസി
നക്ഷത്രം: ഭരണി
അമൃതകാലം: 06:02 AM മുതൽ 07:36 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:38 AM മുതൽ 8:26 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:11 AM മുതൽ 10:46 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:02 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:39 PM
ചിങ്ങം: മികച്ച ദിനമല്ല. മുന്കോപം നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അയൽക്കാരുമായോ ബന്ധുക്കളായോ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുക. സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ചിന്തിക്കുക. യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം സന്തോഷം പകരും. കുടുംബത്തിലും ജോലി സ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളായും സമയം ചെലവഴിക്കും.
തുലാം: തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വേഗത്തില് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് സാധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. ജോലിയില് സഹപ്രവര്ത്തകര് സഹായിക്കും.
വൃശ്ചികം: ബിസിനസിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടമുണ്ടാകും. വരുമാനം ഗണ്യമായി വര്ധിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും.
ധനു: അനാവശ്യ ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനും സാധ്യത. വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മകരം: കുടുംബവുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ചില പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ്. പുതിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കണ്ടെത്തിയേക്കാം. അമിത ചെലവ് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം: ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും വന്ന് ചേരും. കച്ചവടത്തില് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് സാധ്യത.
മീനം: പുതിയ ജോലികൾ, സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ചിലപ്പോൾ വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടയേക്കാം.
മേടം: നല്ല ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങും.
ഇടവം: മാനസികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം അലട്ടും. മോശം വഴിയിലൂടെ പണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. ആരോഗ്യവും മോശമായേക്കാം.
മിഥുനം: ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളിയുടെ കരുതൽ കൂടുതൽ ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം. വീട്ടിൽ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കര്ക്കടകം: പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവസം. ബിസിനസുകാർക്കും നല്ല ദിവസമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കും.