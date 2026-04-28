പരിശ്രമിച്ചാൽ വിജയം ഉറപ്പ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : April 28, 2026 at 7:14 AM IST
തീയതി: 28-04-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രം
അമൃതകാലം: 12:21 PM മുതൽ 01:55 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:31 AM മുതൽ 09:19 AM വരെ & 11:43 AM മുതൽ 12:31 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:28 PM മുതൽ 05:02 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06: 08 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയില് വന്ന് ചേരും. വീട്ടിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ ദിവസം മുഴുവനും ഊര്ജ്വസ്വലനും ഉന്മേഷവാനുമാക്കും. തൊഴിലില് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പിന്തുണയും അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളെ സന്തുഷ്ടനാക്കും. അതിലുപരി സാമ്പത്തികവും വന്നുചേരും.
കന്നി : അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തികം വന്ന് ചേരും. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങള്ക്ക് പുറമേ പുതിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകള് കണ്ടെത്തും. മാനസികമായ സന്തോഷം ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാദൗത്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അനാവശ്യച്ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം: ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസമാണ്. വാദപ്രതിവാദങ്ങള്, ഏറ്റുമുട്ടല്, അനാരോഗ്യം, മുന്കോപം, ഇവയെല്ലാം ഈ ദിവസത്തെ നശിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറുക. ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടേണ്ടതില്ല. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. നന്നായി ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം കാണും.
വൃശ്ചികം: ജീവിതത്തില് കാത്തിരുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറും. മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ നേടും. വരുമാനമോ പ്രമോഷനോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസിൽ ലാഭം വര്ധിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്കും സാധ്യത. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില് തൊഴില്മേഖലയില് നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസും ഉയരും. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കുമൊപ്പം ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കാന് സാധിക്കും. സുഖകരമായ ബന്ധങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നതിലൂടെ ഏറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്ത് തീര്ക്കാന് സാധിക്കും.
മകരം : എഴുത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും തല്പരരായവര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സർക്കാർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. പണത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെയും കാര്യത്തില് സൂക്ഷ്മത പുലര്ത്തണം. ഏതാനും പ്രയാസങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരും എന്നാല് അതെല്ലാം നിങ്ങള് തരണം ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുമായി തര്ക്കത്തില് ഏര്പ്പെടാതിരിക്കുക.
കുംഭം: സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. മാനസിക വിഷമങ്ങള് നിങ്ങളെ അലട്ടും. പ്രശ്നമായേക്കാവുന്ന തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും അകന്ന് നില്ക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അമിതമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക.
മേടം: വളരെയേറെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച ഫലമുണ്ടാക്കും. ശാന്തമാക്കി നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കും പോലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വളരെക്കാലമായി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനത്തിലെത്തും. ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. കുറച്ച് ദിവസം തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ഉണ്ടാകും. സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തുറന്ന മനസോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യനില അത്ര തൃപ്തികരമാവില്ല. സ്ത്രീകളോട് ബഹുമാനം പുലർത്തുക. മദ്യവും മറ്റുലഹരിപദാര്ത്ഥങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ചില ചിന്തകള് നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കുക.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. കുടംബത്തിൽ നിന്ന് സമ്മർദം ഉണ്ടാകും. എന്നാലും നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കുറച്ച് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹിക അംഗീകാരവും ഉയര്ച്ചകളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.