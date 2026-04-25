അമിത കോപം നിയന്ത്രിക്കുക; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : April 25, 2026 at 7:30 AM IST
തീയതി: 25-04-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: ആയില്യം
അമൃതകാലം: 06:09 AM മുതൽ 07:42 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:45 AM മുതൽ 8:33 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:15 AM മുതൽ 10:49 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:10 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേവലാതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം കഠിനാധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല.
കന്നി: പ്രതാപങ്ങളും സാമൂഹിക അംഗീകാരങ്ങളും നിങ്ങളെ ഇന്ന് സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. ബൗദ്ധിക തലത്തിലുള്ള പുരോഗതി കൈക്കൊള്ളും. കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ആരോഗ്യം ഗുണകരം. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.
തുലാം: അമിത കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. അനാവശ്യമായ തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും മാറിനില്ക്കുക. കുടുംബാംഗവുമായുള്ള കലഹത്തിന് സാധ്യത. കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും നിയമനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കച്ചവടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിലെ തിരിച്ചടികൾ നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും ഇടയാക്കും.
ധനു: ഇന്ന് മികച്ച ദിനമായിരിക്കും. ചില പ്രധാന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിവാഹങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസം. പണമിടപാടുകാര്ക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകും. തൊഴിലിടത്തിൽ മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി നേടും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരാൻ അവസരം.
മകരം: പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് ഉത്തമ ദിനം. ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കും. കല, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. സര്ക്കാര് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് എതിര്പ്പുകള് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം: ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോപം കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം: ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലികൾ തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കും. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാവില്ല. ജലാശയം വാഹനം എന്നിവയിൽ നിന്ന് കഴിവതും വിട്ട് നിൽക്കുക.
മേടം: തൊഴിൽപരമായി ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. സാമ്പത്തികവും തൊഴിൽപരവുമായ നേട്ടത്തിന് സാധ്യത. വിധ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാനാകും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ മാനസികമായി തകർത്തേക്കാം.
ഇടവം: ആളുകളുമായി നന്നായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കും. ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും തിളങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഉദേശിച്ച ഫലം പെട്ടെന്നുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത. സാഹിത്യത്തില് താത്പര്യം തോന്നാം.
മിഥുനം: സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. കുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. വീട് പുതുക്കി നിർമിക്കാൻ സാധ്യത. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
കര്ക്കടകം: സന്തോഷകരമായ ദിനമായിരിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കണ്ടുമുട്ടും. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ഒരു വിനോദയാത്ര പോകും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിക്കും.