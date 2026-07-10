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ഈ രാശിക്കാര്‍ സ്വന്തം തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും; നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം

വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....

TODAY HOROSCOPE ASTROLOGY ZODIAC PREDICTIONS DETAILED DAILY HOROSCOPE MALAYALAM
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 6:56 AM IST

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തീയതി:10-07-2026 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദശമി

നക്ഷത്രം: ഭരണി

അമൃതകാലം: 07:43 AM മുതൽ to 09:18 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:32 AM മുതൽ 9:20 AM വരെ & 2:56 PM മുതൽ to 3:44 PM വരെ

രാഹുകാലം: 10:54 AM മുതൽ 12:29 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:08 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:50 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആലസ്യവും ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടും. ശാന്തത പാലിക്കാക്കനും മോശമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ആരേയും അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉച്ചയോടെ നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യനിലയിലും പുരോഗതി കാണപ്പെടും. വീട്ടിലായാലും ഓഫിസിലായാലും മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങള്‍ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കുക.

കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ദുര്‍ബലമാണ്. യാത്ര ചെയ്യാനോ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ മാറ്റിവെക്കുക. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം ചിലപ്പോള്‍ വഷളാക്കിയേക്കും.

തുലാം: നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻശൈലി ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഇന്ന് ആളുകൾ അതിൽ ആകൃഷ്‌ടരാകുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലിലൂടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാധിച്ചേക്കാം.

വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരക്കുപിടിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുമുൻപ് നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സായാഹ്നങ്ങളിൽ പ്രണയിതാവുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് മാനസിക ഉല്ലാസം നല്‍കും.

ധനു: ഇന്ന് സാമാധാനപരമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ വിലയിരുത്തുക. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വികാരാധീനനായി ചിത്രീകരിച്ചേക്കാം. ഉച്ചക്കുശേഷം ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകളോ കുടുംബകാര്യങ്ങളോ വന്നേക്കാം. സായാഹ്നങ്ങളിൽ നന്നായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തേക്കാം.

മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദിവസമാണ്. ജോലിസംബന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മതിയായ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രശംസകളിൽ വീണുപോകരുത്. കാരണം അവയിൽ ദുരുദേശം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിദ്യാർഥിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കുംഭം: ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ദിവസം മുഴുവൻ ആവേശഭരിതമായിരിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുക, പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി സമയം ചിലവഴിക്കുക, എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം. ഇന്ന് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ദിവസം തന്നെയാണ്.

മീനം: പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കാനും പഴയ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കാനും സുന്ദരമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് പ്രണയാതുരമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസിലാക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം: നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും ആവേശവും ഇന്ന് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശരീരികവുമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലായിരിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനോ വിവാഹനിശ്ചയത്തിനോ നിങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അത്തരം അവസരങ്ങള്‍ ശരിക്കും അസ്വദിക്കുക. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക. അശുഭചിന്തകള്‍ ഒരു കാര്യത്തിനും പരിഹാരമല്ല. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവില്‍ ഒരു ശരാശരി ദിവസമാകുന്നു.

ഇടവം: നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഇന്ന് സൗഹാര്‍ദപരവും സ്നേഹപൂര്‍ണവുമായ സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. വീട്ടിന് മോടികൂട്ടാനുള്ള ചില പദ്ധതികളെ പറ്റി നിങ്ങള്‍ കാര്യമായി ആലോചിക്കും. വീട്ടില്‍ അമ്മയോടും ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകരോടും നല്ല ബന്ധമാകും ഇന്ന്. ഭാവിയില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു പൊതുചടങ്ങില്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തേക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ചങ്ങാതിമാരാകും.

മിഥുനം: ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ ബന്ധിതനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് യാത്രകൾ വരെ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നാൽ ജോലിസംബന്ധമായ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരോട് സത്യസന്ധവും നീതിപൂര്‍വകവുമായ സമീപനമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് കോപാധീനനാകും. അപ്രതീക്ഷിത ജോലികള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളേറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ വേണ്ടപോലെ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ഉല്‍ക്കണ്‌ഠ പ്രകടിപ്പിക്കും. രാവിലെ നിങ്ങള്‍ ഉദാസീനനായിരിക്കുമെങ്കിലും ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ഊര്‍ജ്വസ്വലത കൈവരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വീടിന് പുതുമോടി നല്‍കാന്‍ വേണ്ടി ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ മാറ്റുകയോ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യും.

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TODAY HOROSCOPE
ASTROLOGY
ZODIAC PREDICTIONS
DETAILED DAILY HOROSCOPE MALAYALAM
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