ഇന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കും ; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം
വിശദമായ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ഇങ്ങനെ.....
Published : July 9, 2026 at 6:54 AM IST
തീയതി: 09-07-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: കൃഷ്ണ നവമി
നക്ഷത്രം: അശ്വതി
അമൃതകാലം: 09:18 AM മുതൽ 10:53 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:8 AM മുതൽ 10:56 AM വരെ & 2:56 PM മുതൽ 3:44 PM വരെ
രാഹുകാലം: 2:04 PM മുതൽ 3:39 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:08 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:50 PM
ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും അതില് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സമീപനം വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് നിങ്ങൾ വ്യാപൃതനാകും. നിങ്ങൾ ഒരു തീര്ത്ഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്.
കന്നി: നിങ്ങള് ചെയ്ത പലകാര്യങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. സ്വന്തം രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴും ധൈര്യം കിട്ടണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശാന്തത നിലനിര്ത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക.
തുലാം: ഇന്ന് എല്ലാ ലൗകികാനുഭൂതികളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളില്നിന്നുള്ള ആളുകളും നിങ്ങളുടെ തന്നെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മ വളരെ ഉന്മേഷകരവും ആഹ്ലാദകരവുമായിരിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാനും ഇന്ന് നിങ്ങള് സമയം കണ്ടെത്തും. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം നിങ്ങള് ചില പ്രണയാതുരമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തതയും ശാരീരികമായി ക്ഷമതയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം നിങ്ങളിൽ ഊര്ജ്ജം കൂട്ടും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികൾക്ക് ഇന്ന് തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോള് വാക്കുകള് സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കും. തർക്കങ്ങളെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് യുക്തിപരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
മകരം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കില്ല. അസ്ഥിരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജവും അഭിനിവേശവും ഇല്ലെന്ന് തോന്നാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കാം, അത് ഒരു സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്ഷത്തിന് ഇന്ന് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നാനിടയുണ്ട്. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായി ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കും. ഹ്രസ്വയാത്രക്കും സാധ്യത ഉണ്ട്.
മീനം: നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തതുമായ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ രീതികളിൽ ഇന്ന് പ്രതിഫലിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനിള്ള എളുപ്പ വഴി കാട്ടിത്തരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. തർക്കങ്ങളും വലിയ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണവും വേണ്ടന്നുവെക്കുക.
മേടം : ചില തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഉറപ്പുനൽകിയ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചയദാർഡ്യത്തോട് കൂടി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വൈകാരികമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉലയ്ക്കുമെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുക.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പാദസംരക്ഷണത്തിന് ശ്രമിക്കും സമയം ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സ്പായില് പോകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രണയിതാവിനോടൊപ്പം ഒരു ഉല്ലാസ യാത്ര പോകാനും ഇടയുണ്ട്.
മിഥുനം: ബിസിനസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കിടയിലും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കിടയിലും ധാരാളം ആവേശകരമായ ഊർജ്ജസ്വലത ഇന്ന് കാണാനാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തൊടുന്ന എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും അവ സ്വർണമായി മാറാം. ഇപ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുക. കച്ചവടമേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരും. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വൻതോതിൽ ലാഭവിഹിതം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് കാരണം തിരക്കിലാകുകയും ചെയ്യും. അമിത ജോലികാരണം നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാകും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാനസികപ്രയാസവും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കും.