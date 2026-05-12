ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ ശുഭ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...

ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 6:57 AM IST

തീയതി: 12-05-2026 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദശമി

നക്ഷത്രം: പൂരുട്ടാതി

അമൃതകാലം: 12:20 PM മുതൽ 1:55 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:27 AM മുതൽ 9:15 AM വരെ & 11:39 AM മുതൽ 12:27 PM വരെ

രാഹുകാലം: 3:29 PM മുതൽ 5:03 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:03 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:38 PM

ചിങ്ങം : ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള അസ്വാരസ്യം ഇരുവര്‍ക്കും മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാം. പങ്കാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായും ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും ഇടപെടുമ്പോള്‍ ശാന്തതയും ക്ഷമയും കൈവിടാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമകാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭിക്കില്ല.

കന്നി : നിങ്ങളുടെ വാക്‌ചാതുരിയും സർഗാത്മകതയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുധം. ജീവിതത്തോടുള്ള അമിതമായ താൽപര്യം ക്രമേണ സന്തോഷത്തെ കുറയ്ക്കും. ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദവും കഷ്‌ടപ്പാടുകളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവ്‌ പുറത്തുവരൂ.

തുലാം : മറ്റുള്ളവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹ്യത്ത്‌ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു കൂട്ടു കച്ചവട സംരംഭം തടസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യശേഷിയും കഠിനാധ്വാനവും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടും.

വൃശ്ചികം : നിങ്ങൾക്കിന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അതൃപ്‌തിയും, സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് ജോലിക്കായി അഭിമുഖങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ സാധ്യത. അതേസമയം വൈകി നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങള്‍ ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു.

ധനു : സത്യവും നീതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്‌ അനീതിക്കും വിവേചനത്തിനും എതിരേ നിങ്ങൾ പൊരുതും. ഈ ദിവസം ഗംഭീരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിഷ്‌ടള്ളതെല്ലാം നേടാന്‍ ശ്രമിക്കും.

മകരം : നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും പാഴായിപ്പോയതിൽ വളരെയധികം ദുഖിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേതുമായി യോജിക്കാത്തതിനാൽ വാഗ്വാദങ്ങളില്‍ ഏർപ്പെടും. ഈ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്‌ഠ വർധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്‌, തീർച്ചയായും വിജയം നേടും.

കുംഭം : ഭാവിപദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട്‌ അനുഭവിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഭാവി സ്വപ്‌നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലത കാണിക്കും.

മീനം : നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് ചെലവ് വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത അസുഖങ്ങൾ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട്‌ ഉണ്ടാക്കും. പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സ്വയം സമ്മർദ്ദത്തിന്അടിമപ്പെടരുത്‌.

മേടം : ഇന്ന് പെട്ടന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാം. എന്നാല്‍ ഭാവി മുമ്പില്‍ കണ്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളോട് ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ്.

ഇടവം : നിങ്ങൾക്കിന്ന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ദിവസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക്‌ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങളെ ഇത്‌ സമ്മർദ്ദത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുലുമാക്കും. ജോലിഭാരം അമിതമാക്കാതെ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യഥാർത്ഥമായതും ഉചിതമായതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.

മിഥുനം : പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന്‍ ഈ ദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്‍ച്ച, മടി, ഉന്‍മേഷക്കുറവ് എന്നിവക്ക് സാധ്യത. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്‍പരമായി കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാപ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുക.

കര്‍ക്കടകം : ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും പുലര്‍ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന്‍ വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള്‍ നേരിടാന്‍ തയ്യാറാവുക. അധാര്‍മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കുക. പ്രാര്‍ത്ഥനയും ധ്യാനവും വളരെ ഗുണകരം.

