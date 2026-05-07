ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് വിവാഹാലോചനകള്ക്ക് ശുഭദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി...
Published : May 7, 2026 at 7:00 AM IST
തീയതി: 07-05-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ് പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 09:12 മുതൽ 10:46 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:4 AM മുതൽ 10:52 AM വരെ & 2:52 PM മുതൽ to 3:40 PM വരെ
രാഹുകാലം: 1:54 PM മുതൽ 3:29 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:04 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:37 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളെ അരിശം കൊള്ളിച്ചേക്കാവുന്ന ചില ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊഴിച്ചാല് ഇന്ന് പൊതുവില് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമായിരിക്കും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രധാനകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. സ്പോര്ട്സ്, കല, സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളില് ഇന്ന് താല്പര്യം തോന്നും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കില്ല. അലസതയും ഉദാസീനതയും പൊതുവായ ആരോഗ്യക്കുറവും ഇന്ന് നിങ്ങുടെ പ്രസരിപ്പ് കെടുത്തിക്കളയും. അതിനാല് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് കഴിയാതെ വരും. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്, ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം, കുത്തി മുറിവേല്പിച്ചേക്കാവുന്ന അപമാനം, അല്ലെങ്കില് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക, എന്നിവ ഇന്ന് എന്നിവ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുക. ഇന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസന്നവും ഉല്ലാസഭരിതവുമായി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷവും ഊഷ്മളതയും, നിങ്ങള്ക്ക് ശത്രുക്കളുടെ മേല് വിജയം നേടാനും, ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമായി പുര്ത്തിയാക്കാനും ശക്തി നല്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തില് ഒരാളുടെ ഊഷ്മളമായ വാക്കുകള് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് സംസാരം കരുതലോടെ വേണം. നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഒരു നിസാര പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് പോലും കുടുംബാംഗങ്ങള് കലഹമുണ്ടാക്കാന് വ്യഗ്രത കാണിക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്താന് നിങ്ങള് കാരണമാകുകയും, പിന്നീടതില് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാന് പ്രതികൂലചിന്തകളെ അനുവദിക്കരുത്.
ധനു: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും , കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളില് ഇന്ന് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായി ഒരു സദ്യയ്ക്കുള്ള വക ഒരുങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ, ഹൃദയംഗമമായ സംസാരം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ദൃഢപെടുത്തും.
മകരം: ഇന്ന് ഓരോ ചുമതലയിലും ശ്രദ്ധ വേണം. തൊഴില് രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കും. വരുമാനത്തില് കവിഞ്ഞ ചെലവുണ്ടാകാം. മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ചെലവുകള് വർധിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. പുത്രന്മാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കലഹമുണ്ടാകാം. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കരുതിയിരിക്കുക.
കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ഇന്ന് ശുഭ ദിവസമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസായാലും ഇന്ന് നിങ്ങള് തൊഴിലില് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേല്പ്പിക്കും. സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വര്ധിക്കും. ഭാര്യയില്നിന്നും മക്കളില്നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. വിവാഹാലോചനകള്ക്ക് നല്ലദിവസം. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്കും സാധ്യത.
മീനം: ഇന്ന് ചില ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളാല് അശുഭാപ്തി ചിന്തകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും ദൃഢനിശ്ചയം ആവശ്യമാണ്. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധവും വ്യക്തതവും ആക്കാന് നിങ്ങള് ശ്രമിക്കണം. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അവബോധം വളരും.
മേടം : നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വീട്ടിലും, ജോലിസ്ഥലത്തും ആവശ്യമായതിനാല് ഈ രണ്ടിടത്തും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രശസ്തനാകണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഉടനെ വെളിച്ചം ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം: നിങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും സമയം ചെലവഴിക്കുക. ഇന്ന് ബിസിനസില് നിന്ന് ലാഭം കൊയ്യും. ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാള് മികച്ചതായിരിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തില് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഇടയില് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവും പ്രശസ്തിയും വര്ധിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയെന്നിരിക്കാം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിലായിരിക്കും.
കര്ക്കടകം : വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലുംലും ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മികവില് മേലധികാരിയും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന് അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹം പകരുകയും, എതിരാളികള്ക്കും കിടമത്സരക്കാര്ക്കും മുകളില് വിജയം കണ്ടെത്താന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.