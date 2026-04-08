തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കും...ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി....
Published : April 8, 2026 at 7:59 AM IST
തീയതി: 08-04-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഷഷ്ടി
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 01:58 PM മുതൽ 03:30 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:53 PM മുതൽ 12:41 PM വരെ &
രാഹുകാലം: 12:26PM മുതൽ 01:58 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:17 AM
സൂര്യാസ്തമയം:06:35 AM
ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരും. നിങ്ങളുടെ ഭാവനാപരമായ കഴിവുകള് ഇന്ന് വികസിക്കും. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവത്തെക്കുറിച്ചും കവിതയെഴുതുവാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഗുണകരവും സന്തോഷദായകവുമായിരിക്കും. മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകള്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. വിദ്യാര്ഥികള് പഠനത്തില് മികവ് കാണിക്കും. സുഹൃദ് സമാഗമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ നിർദോഷമായിരിക്കും. വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനിയാക്കും. നേതൃപാഠവവും അഭിരുചിയും നിങ്ങളുടെ സംഘടനാപാഠവത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും.
തുലാം: ഇന്ന് ഏറെ ക്രിയാത്മകമായ ദിവസമായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലനിലയിലായിരിക്കും. അവര് നിങ്ങളുമായി ചില സംശയങ്ങള് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഒരു തീര്ത്ഥാടനത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാം. ഒരു വിദേശരാജ്യത്തുനിന്ന് നല്ല വാര്ത്ത വന്നുചേരും. വിവിധ സാമൂഹ്യ പരിപാടികള്ക്കായി അന്യസ്ഥലങ്ങളില് പോകേണ്ടിവരും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ശാന്തത കൈവരും. നിക്ഷേപകര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. ഭാഗ്യദേവത നിങ്ങളില് പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കും.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പ്രചോദനാത്മകമായ പുസ്തകങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മൂല്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറും.
ധനു: ആരോഗ്യത്തില് അതീവശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും ഏറെ യോഗം കാണുന്നു. ഒരു ബന്ധുവീട്ടിലെ ശുഭകര്മത്തില് പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യജീവിതം ഏറെ സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും നല്കും. ഇന്ന് പെരുമാറ്റം സ്ഥിരതയുള്ളതാകും. പേരും പ്രശസ്തിയും വര്ധിക്കും.
മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ശാന്തമായി കടന്നുപോകും. നിങ്ങൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും. സൂപ്പർ വൈസർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടും.
കുംഭം: നിങ്ങൾ വളരെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള ആളാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. മാത്രമല്ല അതിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതുകൂടാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സങ്കടപ്പെടും. അതിൽനിന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം. ബാഹ്യമായ സ്വാധീനം കാരണം ദുഷ്ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസിൽ കടന്നുകൂടാനിടയുണ്ട്. ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കുക. അവബോധം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
മേടം: നിങ്ങള്ക്കിന്ന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. അനാരോഗ്യവും ഉല്കണ്ഠയും നിങ്ങള്ക്കിന്ന് പ്രശ്നമാകും. അസ്വസ്ഥതയും ക്ഷീണവും ഉദാസീനതയും നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് മര്ക്കടമുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും നിങ്ങള് തന്നിഷ്ടമാണ് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തില് സത്യസന്ധമായ മാര്ഗം സ്വീകരിക്കുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജോലികള് നിങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു.
ഇടവം: ‘ജാഗ്രത’ എന്ന വാക്ക് ഇന്നു നിങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കും. ഇന്ന് പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നൂറ് ശതമാനവും തൃപ്തികരമാവില്ല. ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഉല്കണ്ഠയും ശാരീരികയായ ക്ഷീണവും നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കും. ഓഫീസ് ജോലി നിങ്ങളെ ക്ഷീണിതനാക്കും. യാത്ര ഫലപ്രദമാകും. കഴിയുന്നത്ര സമയം ആത്മീയകാര്യങ്ങള്ക്കായി ചെലവഴിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെടും. പലതരം ആളുകളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാന് ഇടവരും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വങ്ങാനായി ഷോപ്പിങ്ങ് നടത്തും. പ്രണയാനുഭവങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീര ക്ഷമത, സാമൂഹിക അന്തസ്, പ്രശസ്തി എന്നിവയില് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള ശാരീരികബന്ധം മാസ്മരികാനുഭൂതി പകരും. ദിവസം ഉടനീളം നിങ്ങള്ക്ക് ദൈവീക അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും.
കര്ക്കടകം: വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലും ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായസഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മികവില് മേലധികാരിയും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന് അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹം പകരുകയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികള്ക്കും കിടമത്സരക്കാര്ക്കും മുകളില് വിജയം കണ്ടെത്താന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടിപരവും കലാപരവുമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിര്ലോഭം പണം ചെലവഴിക്കും. ചെലവില് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക.