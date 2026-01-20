ETV Bharat / lifestyle

കൈയ്യിൽ പഴയ സാരിയുണ്ടോ? പുത്തൻ ഡിസൈനില്‍ തിളങ്ങുന്ന ഔട്ട്ഫിറ്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള ട്രിക്ക് ഇതാ...

പഴയ സാരികൾ അലമാരിയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കാതെ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ. അറിയാം അപ്‌സൈക്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച്...

UPCYCLING OLD SAREES REUSING CLOTHES SUSTAINABLE FASHION NEW FASHION TRENDS
Actress Priyanka Chopra wore a gown upcycled from a saree to an event, and (right) fashion influencer Piyali Toshniwal in a jacket tailored from an old saree (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 5:04 PM IST

റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരി ഇപ്പോൾ ഉടുക്കാതെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? ധാരാളം ഉടുത്തതിന് ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കാനാകാതെ അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ ഇനി പഴയ സാരി മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ട, അടിപൊളിയൊരു ഔട്ട് ഫിറ്റാക്കി മാറ്റാം, അതും പുത്തൻ ട്രെൻഡിനൊപ്പം.

പഴയ സാരികൾ രൂപവും ഭാവവും മാറ്റി ധരിക്കുന്നതാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തെ പുത്തൻ തരംഗം. മനോഹരമായ ജാക്കറ്റും കോർഡ് സെറ്റും ടോപ്പുമൊക്കെയായി മാറ്റിയാണ് പഴയ സാരികൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. തുണിത്തരത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതെ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ധരിക്കുന്നതിനെ അപ്സൈക്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നു.

എന്താണ് അപ്‌സൈക്ലിങ്?

പഴയ തുണിത്തരങ്ങളെ ട്രെൻഡിനും ഫാഷനുമനുസരിച്ച് രൂപം മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അപ്‌സൈക്ലിങ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പട്ട്, പരുത്തി, കൈത്തറി തുടങ്ങിയ വസ്‌ത്രങ്ങളും അപ്‌സൈക്ലിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുതിയ ഫാഷൻ പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിദ്യയാണിതെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സ്റ്റൈലിനും അപ്പുറം, അപ്‌സൈക്ലിങ് എന്നത് വൈകാരികമായ ഒന്നാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. സാരികൾ പൊതുവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈകാരിക അനുഭവം നൽകുന്ന വസ്ത്രമാണ്.

ചിലർ പാരമ്പര്യം കാക്കാനും സാരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ വിവാഹ സാരിയിൽ ജാക്കറ്റ് തുന്നിയിടുന്നതും മുത്തശ്ശിയുടെ വസ്ത്രം സൽവാറാക്കിയിടുന്നതുമാണ് ട്രെൻഡായി മാറുന്നത്.

എങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ സാരിയുടെ ഛായ മാറ്റാം?

1. സാരിയിലെ സ്റ്റാറായ മുന്താണിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഹെവി എംബ്രോയ്‌ഡറിയുള്ള മുന്താണി ജാക്കറ്റായും ക്രോപ്പ് ടോപ്പുകൾ, കോർസെറ്റ് ബ്ലൗസുകൾ, കേപ്പ് ജാക്കറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡോ-വെസ്റ്റേൺ ഷ്രഗ് പോലുള്ളവയായും ടോപ്പായും തുന്നിയിടുന്നു.

2. ഹാൾട്ടർ-നെക്ക് ബ്ലൗസുകൾ, പെപ്ലം ടോപ്പുകൾ, പഫ്-സ്ലീവ് ബ്ലൗസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോർസെറ്റ്-സ്റ്റൈൽ ടോപ്പുകൾ എന്നിവയാക്കി മാറ്റുക. ജീൻസ്, പലാസോകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാവാടകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം അവ ജോഡിയാക്കുക.

3. ഷർട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ, റാപ്പ് സ്‌കർട്ടുകൾ, ബോംബർ ജാക്കറ്റുകൾ, ഹൈ-വെയ്സ്റ്റ് ട്രൗസറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ്‌സ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയവയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാം.

4. സാരി ബോർഡറുകൾ ഫാഷൻ ലോകത്ത് പ്രശസ്‌തമാണ്. ഹെംലൈനുകൾ, കഫുകൾ, കോളറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവയാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബോൾഡ് ബോർഡറുള്ള സാരികളാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുക.

5. മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങളുമായി തുന്നി ചേർക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രവണതയാണ്. ലിനൻ, ഖാദി, കോട്ടൺ തുടങ്ങിയ കട്ടിയുള്ള തുണിത്തരങ്ങളുമായി പട്ട് വസ്ത്രങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു മോഡൽ സൃഷ്‌ടിക്കാനാകും.

സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്‌ട വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സാരി. വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ധരിക്കാൻ സാരിയെയാണ് മിക്കപ്പോഴും എല്ലാരും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള സാരിയെ രൂപവും ഛായയും മാറ്റി ട്രെൻഡിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് സ്വയം തിളങ്ങാം...

UPCYCLING OLD SAREES
REUSING CLOTHES
SUSTAINABLE FASHION
NEW FASHION TRENDS
