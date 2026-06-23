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ഈച്ചകള്‍ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് അടുക്കില്ല; ഇതൊന്ന് പ്രയോഗിച്ചാല്‍ മതി

മഴക്കാലത്ത് ഈച്ചകളൊരു ശല്യമാകുന്നുണ്ടോ? വേഗത്തില്‍ തുരത്താനുള്ള ഏതാനും നുറുങ്ങ് വിദ്യകളിതാ....

HOUSEFLIES HOW TO REMOVE HOUSEFLIES TIPS TO AVOID INSECTS ഈച്ച ശല്യം അകറ്റാനുള്ള മാര്‍ഗം
Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 3:34 PM IST

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ഴയും തണുപ്പും പുതച്ച് മൂടിയുള്ള ഉറക്കവുമെല്ലാം ഏറെ രസകരം തന്നെ. രാത്രിയില്‍ മഴയൊച്ച ആസ്വദിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഉന്മേഷമാകും. അതിനൊപ്പം ചൂടുള്ള ഒരു കടും ചായ കൂടിയായാല്‍ പിന്നെ ആ ദിവസം കെങ്കേമം തന്നെ.

മഴക്കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഏറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ എന്നാല്‍ മഴക്കാലം സമ്മാനിക്കുന്ന സുഖത്തിനും കുളിരിനുമെല്ലാം അപ്പുറം ഇതൊരു രോഗ വ്യാപനത്തിന്‍റെ കാലം കൂടിയാണെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ്. പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും മഴക്കാലത്തിന്‍റെ ആരംഭത്തില്‍ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലിപ്പോള്‍ കാണുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായ പകര്‍ച്ചവ്യാധികളാണ്. അതിന് കാരണമാകുന്നത് ജീവിത ശൈലിയും അതോടൊപ്പം വൃത്തിയില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടുകളുമാണ്.

എന്തിനേറെ പറയുന്നു മഴക്കാലം ഇങ്ങെത്തിയാല്‍ വീടുകളില്‍ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈച്ചകള്‍. ഇവ വല്ലാത്തൊരു ശല്യം തന്നെയാണ്. അടുക്കളയിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്തുമെല്ലാം ഇവകള്‍ അങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും. തക്കം കിട്ടിയാല്‍ പാത്രത്തില്‍ വിളമ്പി വച്ച ഭക്ഷണത്തിലും പോയിരിക്കും. കൊതുകിനെ പോലെ ഇവ ശരീരത്തില്‍ കടിച്ച് ശല്യമുണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും രോഗങ്ങള്‍ പരത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ മുന്നില്‍ തന്നെയാണ്. ഇവ കാരണം കോളറ, വയറിളക്കം, ടൈഫോയ്‌ഡ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെയൊന്നും ഭയക്കാതെ ഈ മഴക്കാലം ആസ്വദിക്കാനാകും. അതിനുള്ള ഏതാനും പൊടിക്കൈകളുണ്ട്.

ഈച്ചയുടെ വില്ലനാകാന്‍ വിനാഗിരി: അടുക്കളകളില്‍ നിന്നും ഈച്ചകളെ അപ്പാടെ തുരത്താനുള്ള മികച്ചൊരു ഐറ്റമാണ് വിനാഗിരി. ഒരു പാത്രത്തില്‍ അല്‍പം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്‌ക്കുക. ശേഷം റാപറില്‍ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങള്‍ ഇടുക. വിനാഗിരിയുടെ മണം ഈച്ചകളെ ആകര്‍ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപറിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഇവ അകത്തേക്ക് കടക്കും എന്നാല്‍ അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരാന്‍ കഴിയാതെ വരും. അങ്ങനെ ഈച്ചകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാം.

നാരങ്ങയും ഗ്രാമ്പൂവും: ഒരു നാരങ്ങ നടുകെ മുറിച്ച് അതില്‍ ഏതാനും ഗ്രാമ്പൂ കുത്തിവയ്‌ക്കുക. ഇത് ഈച്ച കൂടുതല്‍ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്‌ക്കുക. ഇതില്‍ നിന്നും വരുന്ന മണം ഈച്ചയെ അവിടെ നിന്നും തുരത്തും. അടുക്കളയുടെ മൂലകളില്‍ കുറച്ച് ദിവസം ഇത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഈച്ചയെ പൂര്‍ണമായും തുരത്താനാകും.

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ഓറഞ്ച് കിഴി ഫലപ്രദം: എപ്പോഴും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരിനമാണ് ഓറഞ്ച്. എന്നാല്‍ വേഗത്തില്‍ തൊലി പൊളിച്ച് കളയാതെ അവ സൂക്ഷിച്ച് വയ്‌ക്കാം. എന്നിട്ട് തൊലി നന്നായൊന്ന് വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയെടുത്ത് ഒരു കോട്ടണ്‍ തുണിയില്‍ കെട്ടി കിഴി പോലെയാക്കുക. ഈച്ച വീടിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാതിലിലോ ജനലിലോ ഇത് കെട്ടി തൂക്കിയിടാം. ഇതില്‍ നിന്നും വരുന്ന ഗന്ധം ഈച്ചയെ വീടിനുള്ളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായകരമാകും.

പുതിന- തുളസി സ്‌പ്രേ: ഈച്ചയെ വേഗത്തില്‍ അകറ്റാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒരു മാര്‍ഗമാണ് പുതിനയിലയും തുളസിയിലയും. ഇവ രണ്ടും അല്‍പം വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് നന്നായൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ശേഷം അല്‍പം വെള്ളം കൂടി ചേര്‍ത്ത് സ്‌പ്രേ പരുവത്തിലാക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ഈച്ച ശല്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്‌പ്രേ ചെയ്‌ത് കൊടുക്കുക. ഈച്ചയെ അകറ്റാന്‍ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

ഉപ്പ് വെള്ളം തളിക്കുക: ഈച്ച കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ അല്‍പം ഉപ്പ് വെള്ളം തളിച്ചാല്‍ ഈച്ച ശല്യം കുറയ്‌ക്കാം.

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HOUSEFLIES
HOW TO REMOVE HOUSEFLIES
TIPS TO AVOID INSECTS
ഈച്ച ശല്യം അകറ്റാനുള്ള മാര്‍ഗം
TIPS TO REMOVE HOUSEFLIES

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