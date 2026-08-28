സ്വർണമോ വജ്രമോ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണോ? പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കും എച്ച്യുഐഡിയും പരിശോധിക്കണം. വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കാൻ 925 ഹാൾമാർക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം.
Published : August 28, 2026 at 8:42 AM IST
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നത് കേവലം ഒരു ഷോപ്പിങ് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് തിളക്കവും ഭംഗിയും കണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ആഭരണങ്ങൾ വെറും ഫാഷൻ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ പണവും കരകൗശലവിദ്യയും വരുംതലമുറയ്ക്കായി കാത്തുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ ആഭരണങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിൽ മയങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഹാൾമാർക്ക് പരിശോധിക്കാം
ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൻ്റെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ തീരുമാനമായതിനാൽ കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ദിഷീസ് ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറി സ്ഥാപക ദിഷി സോമാനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്കും എച്ച്യുഐഡിയും പരിശോധിക്കണം. വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കാൻ 925 ഹാൾമാർക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. കേക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതിലെ ചേരുവകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിത്.
നിർമാണം ശ്രദ്ധിക്കുക
ആഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വിദഗ്ധനാകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ നൽകാം. ആഭരണങ്ങളുടെ അരികുകൾ മിനുസമുള്ളതാണോയെന്നും പരുക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കണം. മികച്ച ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോഴും കൃത്യതയോടെ നിർമിച്ചതായിരിക്കണം. സങ്കീർണമായ ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമമിതി, കല്ലുകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, ഫിനിഷിങ്, മൊത്തത്തിലുള്ള നിർമാണം എന്നിവ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹ ഫൈൻ ജ്വൽസ് സ്ഥാപക വരദ രവീന്ദ്രൻ നിർദേശിക്കുന്നു.
കൊളുത്തുകളും കല്ലുകളും
വിലകൂടിയ മാലകളുടെ കൊളുത്തുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവ കൃത്യമായി അടയുന്നുണ്ടോയെന്ന് പലതവണ തുറന്നും അടച്ചും പരിശോധിക്കണം. ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അയഞ്ഞതോ ആയ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ രത്നങ്ങളും കല്ലുകളും വിടവുകളില്ലാതെ കൃത്യമായി പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വജ്രമോ മറ്റ് രത്നങ്ങളോ വാങ്ങുമ്പോൾ കല്ലുകളുടെ നിർമാണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും വരദ രവീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വജ്രത്തിൻ്റെ നാല് സവിശേഷതകൾ
വജ്രാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കട്ട്, കളർ, ക്ലാരിറ്റി, കാരറ്റ് എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ. പ്രകാശവുമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിറത്തിൻ്റെ അളവാണ് കളർ. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സവിശേഷതകളാണ് ക്ലാരിറ്റി. വജ്രത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് കാരറ്റ്. വലിയ വജ്രം എപ്പോഴും മികച്ചതായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ വലിയ വജ്രത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിളക്കം ലഭിക്കില്ല.
സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലോഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും
വിലകൂടിയ വജ്രങ്ങളോ രത്നങ്ങളോ വാങ്ങുമ്പോൾ അംഗീകൃത ജെമോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചുവാങ്ങണം. ഇത് ആഭരണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ദിഷി സോമാനി പറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ലോഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി, പണിക്കൂലി, മറ്റ് അധിക നിരക്കുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിയണം. സുതാര്യമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ജ്വല്ലറികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കും.
ജ്വല്ലറികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
കൃത്യമായ രേഖകളും വാറൻ്റിയും നൽകുന്ന പ്രശസ്തമായ ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്ന് മാത്രം ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആഭരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും മികച്ച സേവനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
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ലോഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി, ഹാൾമാർക്ക്, എച്ച്യുഐഡി, പണിക്കൂലി, രത്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വാറൻ്റി, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാലുള്ള സേവനങ്ങൾ, അളവ് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ മടിക്കരുത്. മികച്ച ആഭരണങ്ങൾ കൃത്യമായ രേഖകളോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും വിൽക്കുന്നവയായിരിക്കണം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആഭരണപ്പെട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് യഥാർഥ വിജയം.
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