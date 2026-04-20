ഭൂമിയുടെ ഹൃദയമിടിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കത്തെ മുതല് കാലാവസ്ഥയെ വരെ ബാധിക്കും, എന്താണ് ഷൂമാൻ റെസൊണൻസ്?
നമ്മുടെ ഗ്രഹം നിരന്തരം ഒരു രാഗം മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ കാതുകൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ സംഗീതം അലയടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
Published : April 20, 2026 at 9:20 AM IST
നമ്മുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിലുള്ള മണ്ണും തലയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ആകാശവും ചേർന്ന് നിരന്തരം ഒരു സംഗീതം ആലപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രതിഭാസമാണ് 'ഷൂമാൻ റെസൊണൻസ്'. ഇതിനെ പലപ്പോഴും 'ഭൂമിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്' എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെയും നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെയും വരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ 'അദൃശ്യ താളത്തെ' കുറിച്ചറിയാം.
എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്?
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകൾ പാളിയായ 'അയോണോസ്ഫിയറിനും' ഇടയിൽ ഒരു വലിയ വൈദ്യുത അറയുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം 50 തവണ ഇടിമിന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മിന്നലുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുകയും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ തരംഗങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ആവർത്തനമാണ് ഷൂമാൻ റെസൊണൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 7.83 ഹെർട്സ് (Hz) ആണ്. അതായത് സെക്കൻഡിൽ എട്ടുതവണ ഈ വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലം ചലിക്കുന്നു. 1950-കളിൽ ജർമ്മൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിൻഫ്രീഡ് ഓട്ടോ ഷൂമാൻ ആണ് ഇത് പ്രവചിച്ചത്. പിന്നീട് 1960-കളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കവും ഏകദേശം ഇതേ ആവൃത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ആധുനിക ജിയോഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്.
ഭൂമിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് (7.83 Hz)
സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം 7.83 തവണ എന്ന തോതിലാണ് ഈ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ 'ഭൂമിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്' എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലെ ഈ താളം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
നമ്മുടെ ഉറക്കവും തലച്ചോറും
ഷൂമാൻ റെസൊണൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ വശം അത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കവുമായി പുലർത്തുന്ന സാമ്യമാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ആൽഫ (Alpha), തീറ്റ (Theta) തരംഗങ്ങൾ ഏകദേശം ഇതേ ആവൃത്തിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഷൂമാൻ ആവൃത്തിയിലുള്ള വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഇൻസോമ്നിയ (ഉറക്കമില്ലായ്മ) കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക താളം മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ഈ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങളേക്കാൾ വളരെ ദുർബലമാണെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു.
ഉറക്കം: ഈ തരംഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജൈവഘടികാരത്തെയും ഉറക്കത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മാനസികാരോഗ്യം: പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ തരംഗങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കുറയുമ്പോൾ അത് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം.
കാലാവസ്ഥയുടെ കാവൽക്കാരൻ
ഭൂമിയുടെ ആഗോള താപനിലയെയും മിന്നൽ പാറ്റേണുകളെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ തരംഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ താപനില കൂടുമ്പോൾ ഇടിമിന്നലുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും, ഇത് ഷൂമാൻ റെസൊണൻസിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു 'തെർമോമീറ്റർ' കൂടിയാണിത്. മൊബൈൽ ടവറുകൾ, വൈഫൈ തുടങ്ങി നാം നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ തരംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമിയുടെ ഈ സ്വാഭാവിക താളം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായ ചരടായി ഷൂമാൻ റെസൊണൻസ് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.
