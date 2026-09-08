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ഗ്യാസ് തീരുന്നതിന് മുൻപ് പുതിയത് ബുക്ക് ചെയ്യാം; പക്ഷേ ഈ പുതിയ '25-ദിവസ നിയമം' മറക്കരുത്!

ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗിൽ ഇനി അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റില്ല; ഈ 25 ദിവസത്തെ നിയമം നിങ്ങളെ സ്മാർട്ടാക്കും! തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 25-ദിവസത്തെ ഗ്യാസ് ബുക്കിങ് പോളിസികള്‍...

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Representative Image (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 7:38 AM IST

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രാജ്യത്തെ ഗാര്‍ഹിക എല്‍പിജി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബുക്കിങ് കാലയളവ് കുറച്ചുള്ള പുതിയ പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപിയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം കാരണം എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും രാജ്യത്ത് ബുക്കിങ് കാലയളവ് നീട്ടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇല്ലാതായത്. ഈ പുതിയ നിയമം എന്താണെന്നും, ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നും നോക്കാം.

എന്താണ് 25 ദിന പോളിസി?

ഒരു സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, ഇനി മുതല്‍ അടുത്ത 25 ദിവസത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു സിലിണ്ടര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും. നേരത്തെ ഈ കാലയളവ് 45 ദിവസമായിരുന്നു. ഇനി നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും 25 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നതാണ് പുതിയ പോളിസിയുടെ പ്രത്യേകത. അതേസമയം, 25 ദിവസമെന്ന കാലയളവ് പൂര്‍ത്തിയാകാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയാൻ വേണ്ടിയാണിത്. 25 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ ഐഡിയിൽ അടുത്ത ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തെളിയുകയുള്ളൂ.

25 ദിവസത്തെ ഗ്യാസ് ഇൻ്റർവെൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യാം?

ഓരോ വീട്ടിലും കുക്കിങ് രീതിയും ഗ്യാസ് ഉപയോഗവും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ബുക്കിങ് കാലയളവ് മാറിയതോടെ ഈ 25 ദിവസ ഇടവേളക്കുള്ളില്‍ പുതിയ ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

1. ഡേറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ സിലിണ്ടർ ലഭിച്ച തീയതി കലണ്ടറിലോ ഫോണിലോ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം തികയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ബുക്കിങ് നടത്താം.

2. തീരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സിലിണ്ടർ സാധാരണയായി 30 അല്ലെങ്കിൽ 35 ദിവസം ഓടുന്നതാണെങ്കിൽ, അത് പൂർണമായും തീരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്. 25 ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ (Day 26) അടുത്ത സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് വഴി പഴയത് തീരുമ്പോഴേക്കും പുതിയ സിലിണ്ടർ വീട്ടിലെത്തും

3. വാട്സാപ്പ് / മിസ്ഡ് കോൾ സൗകര്യം

എല്ലാ പ്രമുഖ ഗ്യാസ് കമ്പനികൾക്കും ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ബുക്കിങ് നമ്പറുകളുണ്ട്. 25 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു 'REFILL' മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം ബുക്കിങ് കൺഫേം ആകും.

4. ഡിജിറ്റൽ ആപ്പുകളുടെ സഹായം തേടുക

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ബുക്കിങ്ങിന് അർഹതയുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ ഏജൻസികളിലേക്ക് വിളിച്ച് സമയം കളയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

IndianOil One App (Indane Gas)

Hello BPCL App (Bharat Gas)

HP Pay App (HP Gas) ഈ ആപ്പുകളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബുക്കിങ് തീയതി കൃത്യമായി ലൈവായി കാണാൻ സാധിക്കും.

വാട്സാപ്പ് ബുക്കിങ് നമ്പറുകൾ

  • ഇൻഡെയ്ൻ ഗ്യാസ്: 7588888824
  • ഭാരത് ഗ്യാസ്: 1800224344
  • എച്ച്.പി ഗ്യാസ്: 9222201122

ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വിധം...

  • മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ നമ്പർ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യുക.
  • ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് വഴി ഈ നമ്പറിലേക്ക് 'Hi' അല്ലെങ്കിൽ 'Book' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മെസേജ് അയക്കുക.
  • തുടർന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് (ഉദാഹരണത്തിന് '1' അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്ഷനുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്) നിങ്ങൾക്ക് സിലിണ്ടർ എളുപ്പത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം..

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് 15-20 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ പോലും 25 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ബുക്കിംഗ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഇന്ധനം പാഴാക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഡെലിവറി സമയത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി വരുന്ന ഡെലിവറി ഓതൻ്റിക്കേഷൻ കോഡ് കൃത്യമായി നൽകാനും മറക്കരുത്.

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TAGGED:

LPG GAS BOOKING TIPS
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25 ദിവസ ഗ്യാസ് ബുക്കിങ് നിയമം
25 DAY LPG GAS BOOKING RULE

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