ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം അറിയാം...
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : July 15, 2026 at 7:04 AM IST
തീയതി: 15-07-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: മിഥുനം
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: പൂയ്യം
അമൃതകാലം: 02:05 PM മുതൽ 03:40 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:45 AM മുതൽ 12:33 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:30 PM മുതൽ 02:05 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:09 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:50 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. ശാന്തതയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടെ പെരുമാറുക. നിങ്ങളുടെ അന്തസിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യരുത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വോണം.
കന്നി: ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായും നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനല്ലായിരിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വികാരാധീനനായേക്കാം. ബിസിനസുകാർ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു തർക്കമുണ്ടാവും. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും.
തുലാം: പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യസാങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കഠിനമായിട്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോവുക.
വൃശ്ചികം: ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമായി മാറും. പിതാവുമായുള്ള പിണക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
ധനു: ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം മൂലം നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ചെലവുകൾ കൂടാൻ ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഇന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
മകരം: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അനാവിശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപ്പെടാതിരിക്കുക. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പല തവണ ചിന്തിച്ച ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറക്കുക. വിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിന് സമയം ചെലവഴിക്കുക. വീട്ടുകാരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക. സുഹൃത്തുകളുടെ സഹായം ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
മീനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും. ഇന്ന് ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കുകയും ധാരാളം സമയം നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലി സ്ഥലത്തും ഇന്ന് ഉന്മേഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.
മേടം: നിങ്ങൾ തേടുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടും. നിയമ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അവിവാഹിതർക്ക് മംഗല്യ യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
ഇടവം: ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടായേക്കാം. പുതിയ സംരഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്ന് അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്. ചെറിയ യാത്രക്ക് സാധ്യത.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ്. ചിരകാല സ്വപ്നം ഇന്ന് യാഥാർഥ്യമാവും. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കും. കുടുംബാഗങ്ങളുമായി ഒരു യാത്രക്ക് തയ്യാറെടുക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കര്ക്കടകം: ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയും തീർക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്താലും അത് വളരെ ഭംഗിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശംസകൾ നേടിയേക്കാം.