വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കള് വരുമ്പോൾ മുങ്ങാറുണ്ടോ? ഒളിച്ചോടുന്ന യാത്രക്കാരെ കുറിച്ച് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്...
പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ല, ഇന്നത്തെ തലമുറ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും, പുതിയ പഠനം
Published : September 13, 2026 at 2:17 PM IST
വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കള് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങുന്നവരാണോ, അതോ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങള്? എങ്കിൽ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല! ഇന്ത്യൻ യാത്രാ സർവേയിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും കൗതുകകരവുമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം, വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവധി ദിനങ്ങളിൽ യാത്രകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്.
കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനപ്പുറം, സ്വന്തം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ മനോഭാവമാണ് ഈ സർവേ ഫലത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ ഒരു യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണമായിരുന്നു ആളുകള്ക്ക്. വിവാഹ വാർഷികം, ജന്മദിനം, ജോലിയിലെ പ്രമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അവധിക്കാലം എന്നിവയാണ് ചിലത്. എന്നാൽ ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Booking.com-ൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ YouGov നടത്തിയ പുതിയ സർവേയിലാണ് ഈ കൗതുകകരമായ കണ്ടെത്തല്. ഭാര്യാവീട്ടുകാരുടെയോ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെയോ സന്ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവം മാറിനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യാത്രകൾ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ചുവരുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ പഠനം.
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പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സര്വേയില് പങ്കെടുത്തവരില് 28 ശതമാനം പേരും വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ബന്ധുക്കൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ യാത്രകള് പ്ലാന് ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവർ (ആയമാര്), വീട്ടുജോലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ എന്നിവർ അവധിയിൽ പോകുമ്പോൾ 30 ശതമാനം പേർ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. വീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ അവധിയെടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങളും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്ന ആധുനിക സമത്വചിന്തയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ്, ലഖ്നൗ, ജയ്പൂർ എന്നിങ്ങനെ 10 ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലായി 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള 1,000 പേരില് ഈ പഠനം നടത്തി. ഓരോ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 100 പേർ വീതം സര്വേയുടെ ഭാഗമായി.
സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്തവരും അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവരും, യാത്ര സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരുമാണ്. 58 ശതമാനം പേരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് യാത്ര നടത്തിയത്. അതേസമയം, 57 ശതമാനം പേരും കഴിഞ്ഞ വർഷം ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമായോ നാഴികക്കല്ലുകളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് മുതല് മൂന്ന് വരെ വിനോദയാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"ബീച്ച് കാണാൻ പ്രേമം തകരണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ?" മൈക്രോ വിൻസും എസ്കേപ്പ് ടൂറിസവും; മാറിമറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ യാത്രാ ശീലങ്ങൾ
ഒരു യാത്ര പോകാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്നുകിൽ കല്യാണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷൻ, റിട്ടയർമെൻ്റ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രണയതകർച്ച പോലെയുള്ള വലിയ വൈകാരിക ആഘാതങ്ങൾ. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ യാത്രികർ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്.. "ഒരു ബീച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോകണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ?"
മുൻപൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ ആഘോഷിക്കാനാണ് യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത ട്രാവൽ ഏജൻസിയായ Booking.com നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ കൗതുകകരമായ ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത്.
വീട്ടുജോലികളിൽ നിന്നും ബോറൻ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോട്ടം
അതിഥികളിൽ നിന്നും അമ്മായിയമ്മമാരിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ മാത്രമല്ല, മറ്റുപല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ ആളുകൾ യാത്രകളെ ആയുധമാക്കുന്നു. 46% പേർ അയൽപക്കത്തെ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നും വീട്ടുപണികളിലെ ശബ്ദമലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ വണ്ടി കയറുന്നു.
50% പേർ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുടുംബ സൽക്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും കല്യാണങ്ങളിൽ നിന്നും തലയൂരാൻ യാത്രകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. 35% പേർ പങ്കാളിയുമായുള്ള വഴക്കിനും ബ്രേക്കപ്പിനും ശേഷം ഒരു മൈൻഡ് റീസെറ്റിനായി യാത്ര പോകുന്നു.
മീറ്റിംഗിനിടയിലെ 'രഹസ്യ' പ്ലാനിംഗ്!
ഇനി യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ആരും പ്രത്യേക സമയം മാറ്റിവെക്കാറില്ല. 48% ആളുകൾ ഓഫീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗുകളിലോ കോൺഫറൻസ് കോളുകളിലോ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ അവധിക്കാല യാത്രകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 45% പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നതായി അഭിനയിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും സര്വേയില് പറയുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു യാത്രകളെങ്കിൽ, ഇന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും, ഉറക്കം വീണ്ടെടുക്കാനും, നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും, ചുമ്മാ കാലാവസ്ഥ മാറ്റാനുമായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 'റീസെറ്റ് ബട്ടൺ' ആയി ട്രാവൽ മാറിയിരിക്കുന്നു.
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