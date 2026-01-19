ജാക്കറ്റിലെ പുത്തൻ ട്രെൻ്റുകൾ; ഫണൽ നെക്ക് മുതൽ പവർ പ്ലെയിഡുകൾ വരെ...
ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റൈലിങ് ഒരു കാലത്തും ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാവുന്നില്ല. ഈ വർഷത്തെ ചില ട്രെൻ്റിങ് ജാക്കറ്റുകൾ നോക്കാം..
ചില വേഷങ്ങള്ക്ക് സ്റ്റൈലിങ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ലുക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റൈലിങ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ചില ടീ ഷർട്ടുകള്ക്ക് ഭംഗിയും ലുക്കും ആറ്റിറ്റ്യൂടും നൽകാൻ ചില ജാക്കറ്റുകൾ മതി. വസ്ത്രത്തിനൊപ്പവും ഒരു ജാക്കറ്റ് പെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഭംഗി ആ ഔട്ട്ഫിറ്റിന് ലഭിക്കും.
ഒരു ജീൻസും ക്രോപ് ടോപ്പും ധരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുക, മാക്സി പ്ലെതർ സ്കെർട്ടിനൊപ്പം ഹൈ നെക്ക് കോളർ ജാക്കറ്റ് പെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാം നമ്മുക്ക് ജാക്കറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം.
ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റൈലിങ് ഒരു കാലത്തും ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. കാലം മുന്നോട്ട് പോവുന്തോറും ജാക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പുത്തൻ ഫാഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ചില ട്രെൻ്റിങ് ജാക്കറ്റുകൾ നോക്കാം..
ഫണൽ നെക്ക് ജാക്കറ്റ്
ഫണൽ നെക്ക് ജാക്കറ്റ് അഥവാ ഫുൾ നെക്ക് ജാക്കറ്റ് എന്നത് ഹൈ നെക്ക് അഥവാ കഴുത്ത് ഭാഗം വരെ മറക്കുന്ന ജാക്കറ്റുകളാണ്. ഫുൾ സ്ലീവും അതുപോലെ സിബ്ബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയുമായിരിക്കും ഇത്.
പോളിസ്റ്റർ, ഫ്ലീസ്, ലെഥർ, വൂൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഇത്തരം ജാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. കാഷ്വലായും സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായും ഔട്ട്ഡോർ ട്രെക്കിങിനായും ഇത് ഉപയോഗിക്കും.
മിലിട്ടറി ജാക്കറ്റ്
സാധരണയായി സൈനികരാണ് ഇത്തരം ജാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഫാഷൻ ലോകത്തും മിലിട്ടറി ജാക്കറ്റ് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊടും തണുപ്പിലും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇവ. കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ, നൈലോൺ എന്നീ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇവ നിർമ്മിക്കുക.
ബലൂൺ സ്ലീവ്സ്
ജാക്കറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻ്റാണ് ബലൂൺ സ്ലീവ്സ്. ഈ ജാക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് വളരെ വലുായിരിക്കും. സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു ജക്കറ്റാണ്. ലെതർ, കോട്ടൻ, വൂൾ എന്നീ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.മറ്റ് ജാക്കറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബലൂൺ സ്ലീവ്സ് പരാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്റ്റൈലിങ്ങിനാണ്.
പ്ലെയ്ഡ് ആൻഡ് ടാർട്ടൻ
പ്ലെയ്ഡ് ആൻഡ് ടർട്ടൻ ജാക്കറ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരുപാട് ട്രെൻ്റായി നിന്ന ഒരു ജാക്കറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയ രീതയിൽ സ്കെയിലിങ്ങും ക്ലാഷിങ്ങ് പാറ്റേണകളും ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ട്രെൻ്റിങ് സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ വിപണയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.മിനിമൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത്തരം ജാക്കറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്.
