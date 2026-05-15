ETV Bharat / lifestyle

പ്രായം അതിവേഗം കൂടുന്നുണ്ടോ? കാരണക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും തന്നെയുണ്ടെന്ന് പഠനം

വാർധക്യത്തിലേയ്‌ക്ക് കടക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. സമ്മർദമുള്ളവരുമായി ഇടപഴുകുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബത്തിനും ഏറെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

BIOLOGICAL AGE STRESSFUL PEOPLE AGE YOU FASTER MENTAL HEALTH TIPS ANTI AGEING
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 11:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാർധക്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ മനുഷ്യർക്ക് മുൻപിൽ പല വഴികളുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാനസിക സമ്മർദം നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ യഥാർഥ പ്രായം വേഗത്തിൽ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. പിഎൻഎഎസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തലുകളുള്ളത്.

ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ യഥാർഥ പ്രായത്തെയാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രായം എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. എപ്പോഴും വൈകാരികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് അതിവേഗം പ്രായം കൂടുവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ഏജിങ്ങിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ പഠനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമാധാനപരമായ ബന്ധങ്ങൾ വൈകാരികമായ ആശ്വാസം നൽകുക മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായ സംരക്ഷണം കൂടിയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥകളും വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യത്തെയും ആയുസ്സിനെയും നാം കരുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ബാധിച്ചേക്കാം. വിവാഹ വേദിയിലടക്കം അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് തന്നെ കുറച്ചേക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

BIOLOGICAL AGE STRESSFUL PEOPLE AGE YOU FASTER MENTAL HEALTH TIPS ANTI AGEING
Representational Image (getty images)

ആരാണ് ഹാസ്ലർമാർ
ഗവേഷകർ ഇത്തരം ആളുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഹാസ്ലർമാർ. അബദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം മറന്നുപോകുകയോ, ഒരിക്കൽ മാത്രം പണം കടം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തവരെപ്പോലെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല ഇവർ. നിരന്തരമായി ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദവും വൈകാരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാണ് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. പരാതികൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങളെപ്പോലും വിമർശനാത്മകമായി കാണുന്നവരുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അടുപ്പമുള്ളവരിലെ ഇത്തരം ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രായം ഒൻപത് മാസം വരെ വർധിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് വൈകാരികമായി എപ്പോഴും തളർത്തുന്ന വ്യക്തികളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം വരെ പ്രായം അതിവേഗം വർധിക്കാം.

ജനനരേഖകൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് 35 വയസ്സായിരിക്കാം, എന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പതിവായി നല്ല ഉറക്കം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം, വ്യായാമം എന്നിവയിലൂടെ കോശങ്ങളുടെ പ്രായം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നിരന്തരം വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കോശങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും വാർധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനസിക സമ്മർദം കാരണം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്.

കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
പഠനത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ തരുന്ന സമ്മർദങ്ങളെ ഒരുപരിധിവരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോൺ കോളുകൾ ഒഴിവാക്കിയും മെസേജുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാതിരുന്നും അവരെ മാറ്റിനിർത്താം. എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേക്കാൾ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്തരം സമ്മർദങ്ങൾ വ്യക്തിത്വവുമായും കടമകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതിനാൽ അവ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടാകും.

അതേസമയം പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ പ്രായം വേഗത്തിൽ വർധിക്കുന്നതിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും പരസ്പരമുള്ള പിന്തുണയും കരുതലും സമ്മർദത്തെ വലിയൊരളവിൽ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും.

BIOLOGICAL AGE STRESSFUL PEOPLE AGE YOU FASTER MENTAL HEALTH TIPS ANTI AGEING
Representational Image (getty images)

മാനസികാരോഗ്യം പ്രധാനം
ചുറ്റുമുള്ളവരെയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ മാനസിക സമ്മർദം, വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്നവർ സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളെപ്പോലും നിഷേധാത്മകമായി കണ്ടേക്കാം. മാനസികമായി തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പതിവ് സംസാരം പോലും വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ബാല്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ, പുകവലിക്കുന്നവർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നതായി പഠന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ മാനസികാഘാതങ്ങൾ മുതിരുമ്പോഴുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെയും വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനൊപ്പം നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതും ശരീരത്തിൻ്റെ യുവത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

റഫറൻസുകൾ:

Also Read: വെറുമൊരു മൂക്കുത്തിയല്ല, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം; കാൻസിൽ വിസ്മയമായി 'നാഥ്' അണിഞ്ഞ ആലിയ

TAGGED:

BIOLOGICAL AGE
STRESSFUL PEOPLE AGE YOU FASTER
MENTAL HEALTH TIPS
ANTI AGEING
STRESS ACCELERATES BODY AGING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.