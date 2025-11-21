സോപ്പ് VS ബോഡി വാഷ്; ഏതാണ് ഗുണകരം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
സോപ്പും ബോഡി വാഷും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ചര്മത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാം.
കാലം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളും മാറുന്നു. കുടുംബം മുഴുവൻ കുളിക്കാൻ ഒരേ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി പൂർണമായും മാറി. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ അവബോധം വർധിച്ചു.
ഇതോടെ സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലും ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും അവരുടെ ചർമ്മത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമമായ വ്യത്യസ്ത സോപ്പുകള് ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങി. അതേസമയം കാലവും ജീവിത ശൈലിയും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചര്മ്മ സംരക്ഷണത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.
സോപ്പിന് പകരം ബോഡി വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷവർ ജെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. എന്നാല് പലപ്പോഴും ചര്മ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചര്മ്മത്തിന് അനുസരിച്ച് സോപ്പാണോ ബോഡി വാഷാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമെന്ന് നോക്കാം.
സോപ്പ് vs ബോഡി വാഷ്
ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്ക്, അധിക എണ്ണ, അണുക്കൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സോപ്പിൻ്റെയും ബോഡിവാഷിൻ്റെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാല് സോപ്പിലും ഷവര്ജെല്ലിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തെരഞ്ഞെടുത്താലും അവയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ചര്മ്മത്തിന് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
സോപ്പ് ചര്മ്മത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ?
സാധാരണയായി ഉയര്ന്ന പിഎച്ച് മൂല്യമാണ് സോപ്പുകള്ക്കുള്ളത് (9-10). ഈ ഉയർന്ന പിഎച്ച് നില ചില ആളുകളിൽ ചര്മ്മം പെട്ടന്ന് വരണ്ടതാക്കുന്നു. കാരണം ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അസിഡിറ്റിയെ (ചർമ്മത്തിൻ്റെ പിഎച്ച് ഏകദേശം 5.5 ആണ്) ബാധിക്കുമെന്ന് എന്സിബിഐ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. 'ഇവാല്യുവേഷന് ഓഫ് ദി പിഎച്ച് ഓഫ് ബാത്ത് സോപ്പ് ആന്ഡ് ഷാമ്പൂ ഫോര് സ്കിന് ആന്ഡ് ഹെല്ത്ത് കെയര്' എന്ന പഠനത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, സോപ്പ് ചർമ്മത്തിലെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പവും എണ്ണയും നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം വരണ്ടതും സെൻസിറ്റീവുമായ ചർമ്മത്തിനും എക്സിമ, സോറിയാസിസ് പോലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചർമ്മ അവസ്ഥകൾ ഉള്ളവർക്കും സോപ്പ് അനുയോജ്യമല്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പിൻ്റെ പിഎച്ച് ലെവൽ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
എതൊരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിഎച്ച് നില ചര്മ്മത്തിന് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം സ്വന്തം ശരീരം വരണ്ടതാണോ സെന്സിറ്റീവ് ആണോയെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുമുണ്ട്.
സോപ്പിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും: ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്ക്, ബാക്ടീരിയ, എണ്ണ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സോപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ എണ്ണകളെ വിഘടിപ്പിച്ച് കഴുകിക്കളയാൻ സഹായിക്കുന്നു. സോപ്പിൻ്റെ പതിവ് ഉപയോഗം ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളിൽ നിന്നും വൈറസുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ദൈനംദിന ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാകുന്നു.
സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വാഭാവിക എണ്ണയും ഈർപ്പവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ചര്മ്മം വരണ്ടതാക്കുന്നതിനും ചൊറിച്ചിലിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ പിഎച്ച് ബാലൻസ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല മുഖക്കുരു, അലർജികൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സംരക്ഷണ പാളിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
ബോഡി വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷവർ ജെൽ
ബോഡി വാഷുകളിൽ സാധാരണയായി ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പിഎച്ച് ലെവലിന് തുല്യമോ അതിനടുത്തോ ആയ പിഎച്ച് ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും (ശരാശരി 5.5-7). ഇത് ചര്മ്മത്തെ മൃദുവാക്കുന്നു. തത്ഫലമായി ചര്മം വരണ്ട് പോകാതിരിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
അവയിൽ പലപ്പോഴും ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്ലിസറിൻ, സെറാമൈഡുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണകൾ തുടങ്ങിയ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരണ്ട ചർമ്മവും വിട്ടുമാറാത്ത ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ ബോഡി വാഷുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
ബോഡി വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷവർ ജെല്ലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ: ദിവസം മുഴുവൻ ശരീരത്തില് അടിഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുന്ന അഴുക്ക്, എണ്ണ, വിയർപ്പ് എന്നിവ ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യാന് ബോഡി വാഷിന് കഴിയുന്നു. ഇത് ചര്മ്മത്തിന് പുതുമ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. ബോഡി വാഷിൻ്റെ കുറഞ്ഞ പിഎച്ച് ലെവൽ ചർമ്മം മൃദുവാക്കുന്നു. ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബോഡി വാഷ് ഏറെ കാലം നിലനില്ക്കുന്നു.
ഏതാണ് നല്ലത്?
സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വാഷ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മ തരത്തെയും ആവശ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വരണ്ടതും സെൻസിറ്റീവുമായ ചർമ്മമുള്ളവർ ഈർപ്പവും പിഎച്ച് സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ബോഡി വാഷ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
എണ്ണമയമുള്ളതോ സാധാരണമോ ആയ ചർമ്മമുള്ളവർക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ബോഡി വാഷിൽ വരൾച്ച തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ഇത് പൊതുവേ നല്ലതാണ്. മറുവശത്ത് സോപ്പ് ആഴത്തില് ചര്മ്മം വൃത്തിയാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് എണ്ണയോ വിയർപ്പോ നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണ്. ഡെര്മ്മറ്റോളജിസ്റ്റിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ചര്മ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
