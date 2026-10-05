തമാശകൾ വെറും തമാശയല്ല; വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതി യുവതലമുറ
'ഹൗ ടു ലാഫ് (ആൻഡ് വിൻ) വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയുടെ താത്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : October 5, 2026 at 8:35 AM IST
പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാഷയും തമാശകളും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും കൗതുകകരമാണ്. എന്നാൽ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ ബ്രാൻഡുകൾ ഈ തന്ത്രം പയറ്റുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുന്നുണ്ട്? ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകുകയാണ് സ്നാപ്ചാറ്റും ഓമ്നിക്കോം അഡ്വർടൈസിങ്ങും ചേർന്ന് നടത്തിയ പുതിയ പഠനം.
'ഹൗ ടു ലാഫ് (ആൻഡ് വിൻ) വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയുടെ താത്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തലമുറയിൽ 91 ശതമാനം പേരും തമാശകൾ പറയുന്ന ബ്രാൻഡുകളെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. 88 ശതമാനം ആളുകൾ ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നു. തമാശകൾ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ 93 ശതമാനം പേരും തയ്യാറാണെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 13 മുതൽ 28 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള 6,028 സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിൽ 3,593 പേർ സ്നാപ്ചാറ്റ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നും ആയിരത്തോളം പേരെയാണ് സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് 500 പേർ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഉപയോക്താക്കളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പൊതുവായ മനോഭാവം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഓൺലൈനിലെ ബ്രാൻഡുകളുടെ തമാശകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, മുതിർന്ന ആളുകൾ തങ്ങളോട് തമാശ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് അഞ്ചിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് ബ്രാൻഡുകൾക്കുള്ള കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്.
തമാശകൾ വെറും തമാശയല്ല
യുവതലമുറയ്ക്ക് തമാശകളോടുള്ള ബന്ധം കേവലം പരസ്യങ്ങളിലെ തമാശകൾക്കപ്പുറമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തലമുറയിൽ 87 ശതമാനം പേരും ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തമാശകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് പറയാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തമാശകൾ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് 90 ശതമാനം പേരും പറയുന്നു. ഉത്കണ്ഠ, ബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം, കുടുംബം, ജോലി, പണം തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും തമാശരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർക്ക് താത്പര്യം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു തമാശയ്ക്ക് സാധിക്കും.
ബ്രാൻഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ബ്രാൻഡുകൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷ അനുകരിക്കണമെന്നല്ല, മറിച്ച് തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് പുതിയ തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തമാശ എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക നാണയമായി മാറിയെന്നും എന്നാൽ അതിൻ്റെ രീതികളും വേഗതയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഓമ്നിക്കോം അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫിസറും ഏഷ്യയിലെ ചീഫ് നോളജ് ഓഫിസറുമായ എസ് സുബ്രഹ്മണ്യേശ്വർ (സുബ്ബു) വ്യക്തമാക്കി.
സൂമർ ഹ്യൂമർ പ്ലേബുക്ക്
വിപണന രംഗത്തുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 'സൂമർ ഹ്യൂമർ പ്ലേബുക്ക്' എന്ന പേരിൽ നാല് പ്രധാന നിർദേശങ്ങളും പഠനം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു തമാശയോ മീമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആളുകൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. രണ്ടാമതായി, തമാശകൾ വെറുതെ പകർത്താതെ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമതായി, കൃത്യമായ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.
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ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ എപ്പോൾ ഇടപെടണമെന്നും എപ്പോൾ മാറിനിൽക്കണമെന്നും ബ്രാൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയണം. അവസാനമായി, യുവതലമുറയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സ്നാപ്ചാറ്റ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. തമാശ എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ആശയവിനിമയമാണ്. അത് ആളുകൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരവും അടുപ്പവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
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