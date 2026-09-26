പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്? ഒഴിവാക്കേണ്ട അബദ്ധങ്ങൾ ഇവയാണ്
പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സംശയിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മുറിവ് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വൈദ്യപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ഗ്ലെനീഗിൾസ് അവെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. വംശി വി
Published : September 26, 2026 at 11:57 AM IST
പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ രോഗിക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ നൽകേണ്ട പ്രഥമശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ (ഐഐഎസ്സി) ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ച പുതിയ ആൻ്റിവെനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
മൂർഖൻ പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഐഐഎസ്സിയിലെയും ഡെൻമാർക്ക് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഗവേഷകർ ചേർന്ന് അഞ്ച് എഞ്ചിനീയേർഡ് നാനോബോഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു റീകോമ്പിനൻ്റ് ആൻ്റിവെനം വികസിപ്പിച്ചു. എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ വിവിധതരം ഇന്ത്യൻ മൂർഖൻ, രാജവെമ്പാല എന്നിവയുടെ വിഷത്തിനെതിരെ ഇത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വിഷം ശരീരത്തിലെത്തി 30 മിനിറ്റിനുശേഷം മരുന്ന് നൽകിയപ്പോൾ എലികളിലുണ്ടായ പക്ഷാഘാതം ഭേദമായി. എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ഈ ചികിത്സാ രീതി ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
ഐഐഎസ്സിയിലെ സെൻ്റർ ഫോർ ഇക്കോളജിക്കൽ സയൻസസിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ കാർത്തിക് സുനഗറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ പഠനം നിലവിലെ ആൻ്റിവെനം നിർമാണ രീതിക്ക് മികച്ച ബദലാകും. കുതിരകളിൽ പ്രതിരോധശേഷി വളർത്തി അവയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആൻ്റിബോഡികൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള രീതിയാണ് നിലവിൽ പിന്തുടരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനും സീറം സിക്ക്നസ്, അനാഫൈലാക്സിസ് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ പരമ്പരാഗത ആൻ്റി സ്നേക്ക് വെനം (എഎസ്വി) ചികിത്സ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത് എന്നതിനാൽ പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തണം.
ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സംശയിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മുറിവ് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വൈദ്യപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ഗ്ലെനീഗിൾസ് അവെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. വംശി വി വ്യക്തമാക്കി. പാമ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മുതൽ 10 അടി വരെ അകലം പാലിക്കണം. പാമ്പിനെ പിടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ശ്രമിക്കരുത്. കടിയേറ്റ വ്യക്തിയെ കിടത്തുകയും കഴിയുന്നത്ര അനങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും വേണം. നടക്കുകയോ ഓടുകയോ ചെയ്യരുത്.
വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കടിയേറ്റ ഭാഗത്തിന് അടുത്തുള്ള മോതിരം, വള, വാച്ച്, ഇറുകിയ വസ്ത്രം, പാദരക്ഷകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യണം. കടിയേറ്റ സമയം കുറിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ചികിത്സ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ആൻ്റി സ്നേക്ക് വെനം, തീവ്രപരിചരണ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കണം. എലികൾ പാമ്പുകളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വീടിനു ചുറ്റും അവയുടെ സാന്നിധ്യം ഒഴിവാക്കണം.
ഒടിവിന് താങ്ങ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ കടിയേറ്റ അവയവം അനങ്ങാതെ വയ്ക്കണമെന്ന് ഡോ. വംശി നിർദേശിച്ചു. വടി, സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കിയ കാർഡ്ബോർഡ് എന്നിവ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. കടിയേറ്റ അവയവം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അതേ വിതാനത്തിൽ വയ്ക്കണം. ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയോ താഴേക്ക് തൂക്കിയിടുകയോ ചെയ്യരുത്. വ്യക്തിക്ക് തലകറക്കം, മയക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടത്തണം. ശ്വാസനാളം തടസമില്ലാതിരിക്കാൻ മുഖം അൽപം താഴേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രഥമശുശ്രൂഷാ പിഴവുകൾ
കടിയേറ്റ മുറിവ് ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി കഴുകി തുറന്നുവയ്ക്കണം. മുറുക്കി കെട്ടുന്നതരം ബാൻഡേജുകൾ ഒഴിവാക്കണം. കടിയേറ്റ ഭാഗം മുറിക്കുകയോ വിഷം വായ വച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രൊഫസർ കാർത്തിക് സുനഗർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം രീതികൾ വിഷം നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കലകൾക്കും ഞരമ്പുകൾക്കും രക്തക്കുഴലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും അണുബാധയ്ക്കും രക്തസ്രാവത്തിനുമുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
രക്തയോട്ടം തടസപ്പെടുത്താനും അവയവം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമായേക്കാവുന്നതിനാൽ മുറുക്കി കെട്ടുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം. ഐസ് പാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ, മണ്ണ്, കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ രീതികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനും ടെറ്റനസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കും. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആസ്പിരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐബുപ്രോഫെൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകരുത്.
ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും
കടിച്ച പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയാനായി അതിനെ പിന്തുടരുകയോ പിടികൂടുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രൊഫസർ കാർത്തിക് സുനഗർ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിന്ന് വേണം പാമ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. ലക്ഷണങ്ങളും ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സ നൽകാനാകും. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ പോളിവാലൻ്റ് ആൻ്റിവെനം പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഇനം പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ്. അതിനാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിർബന്ധമല്ല.
വിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷാ രീതികളൊന്നുമില്ല. ആൻ്റിവെനവും തീവ്രപരിചരണ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയെ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ചെറിയൊരു മുറിപ്പാടോ നേരിയ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ പാമ്പുകടിക്കും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. വംശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കടിയേറ്റ ഭാഗത്തിന് ചുറ്റും അതിവേഗം പടരുന്ന നീര്, ചുവപ്പ് നിറം, വേദന അല്ലെങ്കിൽ നിറം മാറുന്നത് എന്നിവ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളാകാം. കൺപോളകൾ തൂങ്ങുക, തല ഉയർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, രണ്ടായി കാണുക, സംസാരത്തിൽ അവ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.
മോണയിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ ഉള്ള രക്തസ്രാവം, ഛർദിയിൽ രക്തം കാണപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ ചായയുടെ നിറത്തിലുള്ള മൂത്രം എന്നിവ രക്തസ്രാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകളുടെ സൂചനയാകാം. കഠിനമായ വയറുവേദന, തുടർച്ചയായ ഛർദി, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന രക്തസമ്മർദ കുറവ്, തലകറക്കം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ.
മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ ഏകദേശം 15 മുതൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ശ്വാസതടസവും നീരും അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളിക്കെട്ടൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുത്തേക്കാം. ഇത് ക്രമേണ പക്ഷാഘാതത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, വായിൽ ഉമിനീർ കെട്ടിക്കിടക്കുക, ശ്വാസതടസം, പെട്ടെന്ന് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകണം. നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ തളർച്ച, രക്തസ്രാവം, കടിയേറ്റ അവയവത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികം വ്യാപിക്കുന്ന കടുത്ത നീര്, വൃക്കകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് എഎസ്വി നൽകുന്നത്. ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വിഷത്തിനെതിരെയാണ് എഎസ്വി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനകം സംഭവിച്ച കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല.
ശ്വാസകോശ പേശികൾ ദുർബലമാകുമ്പോൾ വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായാൽ ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരും. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ രോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കണം. എഎസ്വി നൽകിയ രോഗികളെ 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂർ വരെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആശുപത്രി വിട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ച് മുതൽ 14 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പനി, സന്ധിവേദന, തിണർപ്പ് എന്നിവ കണ്ടാൽ വൈദ്യസഹായം തേടണം.
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പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ സുനഗർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരേ ഇനം പാമ്പുകളിൽ തന്നെ പ്രദേശങ്ങൾ, ആഹാരരീതി, പ്രായം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് വിഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പാമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ആൻ്റിവെനം നിർമിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. പ്രാദേശികമായ വിഷവ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആൻ്റിവെനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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