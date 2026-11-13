മേക്കപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാതെയാണോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാറ്? രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ
രാത്രിയിൽ മേക്കപ്പ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കും.
Published : November 13, 2026 at 7:18 PM IST
രാത്രി മുഖം കഴുകാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മുഖം കഴുകാതെ കിടന്നുറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കില്ല, പക്ഷേ പതിവായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങളുടെ ചർമ്മം ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക, മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുക, സംരക്ഷണ പാളി സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. രാത്രിയിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകുന്നത്. ചർമ്മത്തിൽ ചില സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ട്, ഇതിനെ സ്കിൻ മൈക്രോബയോം എന്നാണ് പറയാറ്. ചർമ്മത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളോടൊപ്പമാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.
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"മേക്കപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത്, മുഖത്ത് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ പുരട്ടിയിരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഫൗണ്ടേഷനും കൺസീലറും പിന്നെ വിയർപ്പും ചർമ്മത്തിലെ മൃദു കോശങ്ങളുമെല്ലാം പകൽ സമയത്ത് ചർമ്മത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക എണ്ണയായ സെബവുമായി കൂടിച്ചേരും.
ഇങ്ങനെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാളി മണിക്കൂറുകളോളം ചർമ്മവുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കും. മുഖക്കുരു സാധ്യതയുള്ളവർക്ക്, ഇത് സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞുപോകാനും പൊട്ടിപ്പോകാനുമുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മത്തെ ദോശമായി ബാധിക്കാം," എന്ന് 'ല്യൂസിൻ റിച്ച് ബയോ' (ബഗ്സ്പീക്സ്) സഹസ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറുമായ ചർമ്മരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ദേബോജ്യോതി ധാർ പറയുന്നു.
മേക്കപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
സ്വാഭാവികമായി ചർമ്മം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണമയമുള്ള പദാർഥമാണ് 'സെബം'. പകൽ മുഴുവൻ ഈ എണ്ണമയമുള്ള പദാർഥം മേക്കപ്പുമായും വിയർപ്പുമായും കൂടിക്കലരുന്നു. ഇവ നീക്കം ചെയ്യാതെ രാത്രിമുഴുവൻ മുഖത്ത് വെച്ചാൽ, ഈ മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടും. കാലക്രമേണ, ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ബ്ലാക്ക്ഹെഡ്സ്, വൈറ്റ്ഹെഡ്സ്, മുഖക്കുരു എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഡോ. ദേബോജ്യോതി ധാർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാത്രി വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുഖം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ഡോ. ധാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 'കോമെഡോണൽ ആക്നെ' (comedonal acne) എന്നത് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ഒരു നേരിയ രൂപമാണ്. ഇതിൽ വീക്കം (inflammation) ഉണ്ടാകില്ല, പകരം സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് (comedones) ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. മേക്കപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാതെ രാത്രി മുഴുവൻ മുഖത്ത് വെച്ചാൽ, ബ്ലാക്ക്ഹെഡ്സുകളും വൈറ്റ്ഹെഡ്സുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പാളിയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
ചർമ്മത്തിൻ്റെ പുറം പാളി (പ്രധാനമായും 'സ്ട്രാറ്റം കോർണിയം' - stratum corneum) ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും പുറമെ നിന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ചർമ്മത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മേക്കപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവയിലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ (fragrances) അല്ലെങ്കിൽ മായംചേർത്ത വസ്തുക്കളും ചിലരുടെ ചർമത്തെ ദോഷമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
ചർമ്മം ചുവന്നുതടിക്കൽ, ചൊറിച്ചിൽ, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകാം. ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പാളിക്ക് ഇതിനകം എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ വീക്കമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഇതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സെൻസിറ്റീവായ ചർമ്മം ഉള്ളവർക്ക് ഇതുമൂലം പല തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ചർമ്മത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ (Skin Microbiome) എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ, ഫംഗസുകൾ, മറ്റ് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവ ചേർന്ന ശൃംഖലയാണ് 'സ്കിൻ മൈക്രോബയോം' (skin microbiome). ഇവ സെബവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പാളിയെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മേക്കപ്പ്, അമിതമായ എണ്ണമയം എന്നിവ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് ഡോ. ധാർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ (cosmetics) ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിക്ക ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു രാത്രി മേക്കപ്പ് കഴുകാതെ കിടന്നുറങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഘടനയിൽ കാര്യമായതോ ശാശ്വതമായതോ ആയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല.
എന്നാൽ, പതിവായി മൃദുവായി മുഖം വൃത്തിയാക്കുന്നത് (cleansing) ചർമ്മത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ചർമ്മം കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ളതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മേക്കപ്പ് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
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